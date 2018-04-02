Samsun, Çorum, Çankırı ve Amasya'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Kastamonu'da ise planlanan yürüyüş, yağışlı hava nedeniyle iptal edildi.

Samsun'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen farkındalık yürüyüşü, İstiklal Caddesi'nde başladı. Ellerinde mavi balonlar ile otizmle ilgili sloganların yer aldığı pankartlar taşıyan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, Vali Osman Kaymak ile birlikte ellerindeki mavi balonları, üçten geriye sayarak gökyüzüne bıraktı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Kaymak, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında benzer etkinliklerin yurt genelinde düzenlendiğini belirterek, otizmli ailelere destek olmak ve farkındalığı arttırmak için etkinliğe katıldıklarını kaydetti.

Çorum

Çorum'da da protokol üyeleri ve vatandaşlar Hürriyet Meydanı'ndan Kent Meydanı'na yürüdü.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, otizmin simgesel rengi olan mavi renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.



Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle, insanların kendilerini, otizm konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadıkları konusunda sorgulamaları gerektiğini belirtti.



Candan, otizmin herkesin sorunu olduğunu ve ancak hep birlikte el ele verilerek bu sorunun üstesinden gelinebileceğini ifade ederek, "Bugün bu etkinliğimize farklı siyasi partilerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yoğun bir katılım söz konusu. Bu birlikteliğin artarak devam etmesi ve bu birlikten alınan güçle çözümlerin üretilmesi gerekiyor." dedi.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Celen de, 3 yıl önce kurdukları derneğin en büyük amacının, bu konuda farkındalık sağlamak olduğunu, bugün düzenlenen etkinlikle amaçlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çankırı

Çankırı'da ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Kucaklama Taşı'ndan yürüyüşle başladı. Atatürk Bulvarı üzerinden Karatekin parkına yürüyen katılımcılar, otistik çocuklar ve aileleri, ellerinde otizme karşı farkındalığa dikkat çekmek amacıyla dövizler taşıdı.

Karatekin Parkı'nda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, nisan ayının, Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan'ın ise Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildiğini anımsattı.

Otizm Farkındalık Günü'nün amacının, otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu hatırlatmak ve de var olan farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Otizm bozukluğunun en önemli noktası erken tanıdır. Sonraki süreçte ise otizmli çocukların ve ailelerin yanında ve destekçisi olmak çok önemlidir. Otizmli bireyleri ve ailelerini daha iyi anlayabilmek ve yardımcı olabilmek için Bakanlığımızın koordinesini üstlendiği 'otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ulusal eylem planı', 3 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda ilimizde de bu çalışmaları yürütmek üzere otizm izleme ve değerlendirme kurulu oluşturulmuştur." dedi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar ellerindeki mavi balonları hep birlikte gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşe, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Saraydüzü Kışla Binası önünde başlayan bir yürüyüş düzenledi.

Bedensel engelli vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte, "Otizmi fark et, kabul et" yazılı pankartlarla mavi balon taşıyan yaklaşık 100 kişi, Yavuz Selim Meydanı'na geldi.

Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Arslan, burada yaptığı konuşmada, otizmlilerin ve ailelerinin toplumsal alanda karşılaştıkları sorunlara dikkati çekmek amacıyla bu programların düzenlediğini söyledi.



Maviye bürünmenin amacının, farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Arslan,"Her 10 kişiden 8'i otizmin farkında değil. Türkiye'de 1 milyon 412 bini aşkın otizmli çocuğumuz var. Bundan etkilenen de 4 milyon 586 bin aile ferdi var. Otizmin, çevresel ve genetik faktörlerden dolayı oluştuğu bilimsel araştırmalarla ortaya konuyor. Çocuğumuzla ilgilenelim. Farklılığını görelim. Eğer çocuğumuzda otizm varsa yoğun bir özel eğitimle destek olalım." dedi.

Kastamonu

Kastamonu'da ise "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında yapılması planlanan yürüyüş, yağışlı hava nedeniyle iptal edildi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Halk Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, otizmi tüm boyutlarıyla vatandaşlara tanıtıp farkına varmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Sosyal adaletin önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Sosyal adalet kavramı içinde dezavantajlı grupların, sağlam vatandaşlarımızla aynı imkanlardan yararlanması önemli yer kaplıyor." dedi.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş ve kurum müdürleri katıldı.