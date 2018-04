Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gaziantep'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, otizmliler ve aileleri müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Etkinliğe katılanlar, daha sonra, üzerinde çeşitli sloganların yazılı olduğu döviz ve pankartlarla tren garına kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmli çocukların varlığına, toplumun farkındalık göstermesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, otizmin tek ilacının "gönülden eğitim" olduğuna dikkati çekerek, "Onların hayatta var olmalarına yardımcı olmak, her bireyin vazifesidir. Onlar bize Allah'ın armağanıdır. Sayılar korkutucu. 2001'de 250 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyordu. Bugün 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Gaziantep'te ise yaklaşık 6 bin civarında otizmli çocuğun olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından katılımcılar, gökyüzüne mavi balon bıraktı.

Malatya

Malatya'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde "Otizm Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

Dede Korkut Parkı'nda başlayan yürüyüş, Sümer Parkı'nda sona erdi. Katılımcılar burada "Otizme mavi ışık yak" sloganıyla gökyüzüne mavi ve beyaz balonlar bıraktı.

Yürüyüşe Malatya Vali Yardımcısı ve Yeşiltyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile otizmli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sakar, daha sonra bir otelde devam eden etkinlikte, "Umuda Merhaba" adlı mektup yarışmasında dereceye giren otizmli velilere plaket verdi.

Adıyaman

Adıyaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Adıyaman Lisesi önünden Demokrasi Parkı'na kadar sürdü.

Yürüyüşe Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Musa Şimşek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Vali Kalkancı, daha sonra, Özel Malazgirt Eğitim Uygulama Merkezi tarafından parkta düzenlenen resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi ve otistik çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Otizmli çocukların özel olduğunu belirten Kalkancı, şunları söyledi:

"Toplumumuzda 10-15 yıl önce engellilerin saklandığı, evden dışarıya çıkmalarının dahi istenmediği bir dönemden bugüne geldik. Onların da insan olduğu, onların da bizler kadar yaşamaya hakkı olduğu konusunda çok büyük adımlar atıldı. Türkiye'de engelsiz bir hayata geçildi diye düşünüyorum. Hükümetimiz son yıllarda engelli bireylerin topluma kazandırılması, eğitilmesi, aileleriyle bütünleşerek hayata ortak edilmesi konusunda çalışmalar yaptığı gibi projeler de uyguladı. Bugün bu çalışmaların meyvelerini görüyoruz. Bizim toplumumuzda yüzde 10 olarak söylenen engelli çocuklarımızın, bizimle birlikte yaşaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu çocuklarımız iyi ki varlar, onların bir eksiklikleri yok, varsa da o eksiklik bizdedir. Onlar bizden fazla her şeye layıklar."

Programda, otistik çocuklardan oluşan mehter takımı konser verdi.

Kilis

Kilis'te Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün çağrısı üzerine bir grup otizmli, yakınlarıyla birlikte Hacı Cümbüş Camisi önünde toplandı.

Üzerinde "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü", "Otizmi fark et, yaşamı paylaş", "Engelleri aşmak için el ele" yazılı dövizler açan grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan vatandaşlarca karşılanan grup, yürüyüşte kendilerine eşlik eden güvenlik güçlerine meyve suyu ikramında bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, günün önemine dikkati çekmek için 81 ilde yürüyüş etkinliği düzenlendiğini anımsattı.

Kaçarlar, otizmli çocuklara dikkati çekmek ve onlara hassasiyet gösterilmesi adına toplandıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından gruptakiler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen pikniğe katıldı.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Rehberlik ve Araştırma Merkezinin iş birliğiyle etkinlik düzenlendi.



Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran, otizmin engel değil, özel bir durum olduğunu belirtti.



Otizmin bir eksiklik olmadığını vurgulayan Taşkıran, şunları söyledi:



"Her şeyden önce bu bakış açısıyla yola çıkmak gerekiyor. Otizmli olmanın bir engel değil özel bir durum olduğu bilinciyle ve bu bilinci toplum geneline yaymak, farkındalık oluşturmak hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Erken teşhis ve yoğun eğitim programları ile bu çocuklarımı hayata dahil etmemiz mümkündür."



Konuşmaların ardından otizme dikkat çekmek için kısa süreli yürüyüş gerçekleştirildi.



Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Şair Nabi Kültür Merkezi önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, yöresel kıyafetler giyen otizmli çocuklar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Protokol üyeleri ve otizmli çocuklar, daha sonra ellerini boyayarak beyaz kumaşa bastılar ve gökyüzüne mavi-beyaz balon bıraktılar.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, her zaman otizmlilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Otizmli çocukların özel olduğunu belirten Çiftçi, "Bu çocuklarımızın yaşamlarını daha güzel sürdürebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü şartlarda yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Önemli olan sadece bir gün değil, sizin özel olduğunuzu her gün fark edebilmektir." dedi.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici de otizmli çocukların herkes gibi yürüyebilen, konuşabilen özel çocuklar olduğunu ifade ederek, onların geleceğin inşasında yer alması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Karakoyun İş Merkezi önüne kadar "Otizm Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.