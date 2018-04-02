Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği Başkanı Telat Türeli ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturması açısından önem arz ettiğini belirten Vali Çakacak, erken tanı ve doğru eğitim yöntemiyle çocukların yaklaşık yüzde 50'sinin topluma kazandırıldığını kaydetti.

Çakacak, "Otistik çocukların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmelerini sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir. Devlet olarak sizlere destek olma noktasında biz de elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği Başkanı Türeli de Birleşmiş Milletler'in otizmin bu hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için 2 Nisan'ı Otizm Farkındalık Günü olarak deklare ettiğini belirtti.

Çanakkale

Çanakkale'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce "Fark et,

kabul et, bizimle yürü" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Kordon Boyu'ndaki Golf Çay Bahçesi'nden başlayan yürüyüşe Aile Sosyal

Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, İl Milli Eğitim Müdürü

Osman Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Sedat

Bektaş, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile

çok sayıda vatandaş katıldı.

Morabbin Parkı önünde sona eren yürüyüşte renkli görüntüler

ortaya çıktı. Otizmli gençler, öğrenci, öğretmen ve

katılımcıların ellerindeki mavi balonlarla otizme

dikkat çekildi.

Ersin Fırat, burada yaptığı konuşmada, basite indirgenen otizme Birleşmiş

Milletlerin önem vererek 2 Nisan'ı farkındalık

günü ilan ettiğini söyledi.

Maviye bürünmenin

amacının farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Fırat, "Dünyada her 20 dakikada bir çocuk, otizmli olduğunun farkında oluyor. Her 10 kişiden 8'i de otizmin

farkında değil. Türkiye'de 1 milyon 412 bini aşkın otizmli

çocuğumuz var. Bundan etkilenen de 4 milyon 586 bin aile ferdi var.

Otizmin çevresel ve genetik faktörlerden dolayı oluştuğu

bilimsel araştırmalarla ortaya konuyor. Çocuğumuzla ilgilenelim.

Farklılığını görelim. Eğer çocuğumuzda otizm varsa yoğun

bir özel eğitimle bunun eğitimini sağlamış olacağız." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ise otizmin her 68 çocukta bir

görüldüğüne hatırlattı. Etkinlik halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

Yalova

Yalova'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Yalova İbni Sina Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) tarafından "Mavi giy farkında ol" temasıyla düzenlenen yürüyüş, Deprem Anıtı'ndan başladı. Yürüyüşe katılanlar "Otizmi fark et kabul et bizimle yürü" pankartı açarak üzerinde "Otizme mavi ışık yak" yazısı bulunan mavi renkli tişörtler giydi.

Farkındalık yürüyüşüne katılan grup ellerindeki dövizlerle sloganlar eşliğinde Gazipaşa Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından grup mavi balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinlik, otizmli gençlerin verdiği konserle sona erdi.



Etkinliğe, Belediye Başkanı Vefa Salman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, otizmli öğrenciler ile ailelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Bilecik

Bilecik'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.



Halk Kütüphanesi önünde toplanan ilkokul öğrencileri, "Fark et kabul et bizimle yürü" sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



Pankartlarla otizme dikkati çekmeye çalışan öğrenciler ve öğretmenler, ellerindeki balonları havaya bıraktı.