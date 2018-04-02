Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Sivas'ta otizmli çocuklar, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş yaptı.

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Mustafakemalpaşa Bulvarı Sivas Caddesi kavşağından başladı.

"Otizm eksiklik değil, farklılıktır", "Otizme mavi ışık yak" yazılı pankart ve mavi balon taşıyan yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, burada yaptığı konuşmada, otizmin engel değil, farklılık olduğunu söyledi.

Kamçı, son zamanlarda otizmli çocuk sayısının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Otizmli çocukları toplumumuza kazandırmak lazım. Onlar çok zeki çocuklar aslında. Bugün Kadir Has Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşmasında birtakım etkinlikler gerçekleştireceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da bu programa gelecek. Bizim üzerimize düşeni elimizden geldiğince yapmamız lazım. Yaptıklarımız yeterli mi, tabii ki değil. Tüm kurum ve kuruluşlarımız olarak otizm konusunda vatandaşlarımıza, çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışacağız."

Programın ardından Vali Kamçı, otizmli çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Fevzi Çakmak Caddesinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Vali Haktankaçmaz, yürüyüş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmin, yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada, davranış kalıpları oluşturmada ve bilişsel gelişmede gecikmeler ve sapmalarla izlenen bir gelişim sorunu olarak kabul edildiğini söyledi.

Otizme farkındalık olması amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirten Haktankaçmaz, "Günümüzde bu tür rahatsızlığı olanlar özel eğitim ile sosyal hayatta başarılı olabilmektedir.

Bu kapsamda ülkemizde ve ilimizde de 2 Nisan'da başlayıp nisan ayı boyunca devam edecek etkinliklerle otizm ve otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda farkındalığın ve duyarlılığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle bu ay içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin bütün otizmli çocuklarımıza, ailelerine ve eğitmenlerine yararlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler mavi balon uçurdu.

Yozgat

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim ve Sağlık müdürlükleri tarafından düzenlenen yürüyüş, Yozgat Lisesi önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, düzenledikleri yürüyüşe yoğun katılımın olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Neşeli, amaçlarının otizme dikkat çekmek olduğunu ifade ederek, "Bizler 'otizim il eylem planı' hazırladık ve bunu da 2019 yılı sonuna kadar devam ettireceğiz. Sorunları tespit ederek ailelerin yanlarında, onlara destek olmaya çalışacağız, kendilerine güç vermeye çalışacağız." dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi birimi sorumlusu Ümit Işık da çocuğu olan ailelere uyarılarda bulunarak, "Bütün aileler şunu bilmeleri gerekir ki 16 aya kadar kelimesi olmayan, 24 aya kadar iki kelimelik cümle kurmayan her çocuk, çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından değerlendirilmesi gerekir. Otizm, çok önemli bir rahatsızlıktır, çünkü yaşam boyu otizmle devam edebilir. Erken tanı bizim için en önemli tedavidir. Erken tanı alan bir birey yüzde 20 ihtimalle düzelebilir, o yüzden erken tanı bizim için çok önemli, farkındalık günlerinin de katkısı çok büyük." diye konuştu.

Otizmli çocuk babası Şükrü Durmuş ise şunları söyledi:

"Bu etkinlikler çok güzel, inşallah bunların devamını da bekliyoruz. Bazı etkinlikler yarım bırakılmış, bunların tamamlanmasını istiyoruz. Buraya otizmliler için bir rehabilitasyon merkezi kurulmasını istiyoruz, eğitim konusunda da biraz daha iyileştirilme yapılırsa daha iyi olur."



Niğde

Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Bankalar Caddesi'nde başladı.

Bedensel engellilerin de destek verdiği yürüyüşte, "Otizmi fark et, kabul et" yazılı pankart ve mavi balon taşıyan yaklaşık 100 kişi, Ömer Halisdemir Meydanı'na geldi.

Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, burada yaptığı konuşmada, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı yürüyüş yapıldığını söyledi.

Yapılan araştırmaların, Türkiye'de bir milyon 240 bin otizmli bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Koca, "Bunlardan 0-18 yaş arasındakilerin 350 civarında olduğu belirtilmektedir. Bunlardan sadece 30 bini eğitim ve öğretime devam etmektedir. Otizm, bilindiği gibi bir hastalık değil, bir rahatsızlıktır. Bu yüzden otizmli yavrularımızın, gençlerimizin ve insanlarımızın yaşamlarını sürdürebilmesi için toplumun üzerine düşen, gerekli çalışmaları yapmasıdır. Bunu da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordine etmektedir. Yürüyüşe katılıp bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Sivas

Sivas'ta Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen, Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan yürüyüş, Eski SSK Hastanesi önünde başladı.

Kongre Müzesi önünde sona eren yürüyüşe otizmli çocuklar, motosikletli grup ve il protokolü katıldı. Yürüyüş sırasında bazı otizmli çocuklar ata bindirildi.

Kongre Müzesi bahçesinde devam eden programda konuşan Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Otizm Farkındalık Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Otizmlilerin ve ailelerinin toplumsal alanda karşılaştıkları sorunlara dikkati çekmek amacıyla bu programların düzenlediğini dile getiren Yıldızhan, "Devlet olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Onların tüm ihtiyaçları bizim için çok önemli, onların sıkıntıları bizim sıkıntılarımız. Bu özel çocukların emanet edildiği ailelerin problemlerinin çok daha büyük olduğunun, yüklerinin ağır olduğunun farkındayız. Onlara özverili bir şekilde bakan ve yetiştirmeye çalışan ailelerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da 2 Nisan'ın özel bir gün olduğunu söyledi. Otizm Farkındalık Günü'nün otizmli bireylerin sorunlarının dile getirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğunu vurgulayan Aydın, Sivas'ta kamu kurum ve kuruluşlarının engellilerin sorunlarının çözümü konusunda özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından otizimli çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan ile vatandaşlar katıldı.