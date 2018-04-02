Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngüneş, mesajında, otizmin doğuştan gelişen, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nörolojik tabanlı bir bozukluk olduğunu ifade etti.

Otizmin 3. yaştan önce ortaya çıktığını ve bireylerin sosyal iletişim, etkileşim ile davranışlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Güngüneş, şunları kaydetti:

"2009 itibariyle tüm dünyada tanılama bilimselliği kabul edilmiş gelişim değerlendirme ve ölçme kriterlerine göre her 100 çocuktan birinin otizmden etkilenmiş olduğu görülmektedir. Çocuğunuzun sanki duymuyor gibi davranması, adıyla seslenince bakmaması, etrafındaki insanlara ilgi göstermemesi, göz teması kurmaması, ona bakıldığında veya karşısındaki ona güldüğünde karşılık vermemesi, ilgisini, sevincini paylaşmaması, diğer çocuklarla ilgilenmemesi ve oynamaması, 16 aylık olduğunda tek kelimeleri anlamlı olarak söyleyememesi, takıntılı ve tekrarlayıcı davranışlarının olması gibi durumlar otizm bozukluğunun uyarıcı belirtileridir. İlimiz genelinde tüm aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına konuyla ilgili eğitimler verilmiş olup, tüm çocukların kontrolleri aile hekimleri tarafından yapılmaktadır."