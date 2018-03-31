Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, Edirne'de Üç Şerefeli Camisi'nin bir kısmının aydınlatmaları bir günlüğüne mavi olarak ışıklandırılacak.

Alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanını otizmin simgesel rengi olan "mavi" ile ışıklandıracak.

Bakanlık, bu yıl 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizm konusuna dikkati çekmek amacıyla "Fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla birçok farklı etkinliğe imza atacak.



Bu etkinliklerden birisi de bazı simge eserlerin ışıklandırılmasının maviye döndürülmesi.



Kampanyaya Edirne'de Üç Şerefeli Camisi'nin bir kısmının aydınlatmalarını bir günlüğüne mavi renkte ışıklandırarak etkinliğe katılacak.