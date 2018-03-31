Medicana Sivas Hastanesi, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla otistik çocuk ailelerine yönelik seminer düzenledi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hastane Psikoloğu Kerime Begüm Çayır, seminerde, otistik çocuklarda ailenin önemi ve ergenlik dönemlerinde yaşanan sıkıntıları anlattı.

Otizmden bahseden Çayır, "Otizmli çocuklar özel yaratılmıştır. Hayatı anlamakta biraz zorlanabilirler. Otizmlilerin öncelikle hayatını düzenlemek gerekir. Bu çocuklar evde değişiklik yapılmasından pek hoşlanmazlar. Alıştığı sistemi, daim odalarında görmek isterler. Onu sıkmadan günlük olaylar, yapması gerekenler hakkında tatlı tatlı konuşmakta fayda vardır. Anlattıklarınızın bir kısmını anlamayabilir, bu konu canınızı sıkmayın, otizmli çocuklarda doğal bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Anne babaların kardeşler arasına dengeli ve adil davranmaları gerektiğini vurgulayan Çayır, şunları kaydetti:

"Engelli çocuklarına pozitif ayrımcılık yapsalar dahi bunu diğer kardeşlere hissettirmemelidir. Otizmli çocuk için huzurlu bir aile ortamı çok önemlidir. Onunla ilgilenmek ve ona sürekli seni seviyoruz, arkandayız özgüvenini vermek gerekir. Engelli çocuk için önemli olan anne babasıyla olan pozitif paylaşımlardır. Çocukla birlikte etkinlikler yapmak gerekir."