Dünya, Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasına ne tepki gösterdi?
Osman Kavala'nın Gezi Davası'ndan beraat etmesinden saatler sonra 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınması dünya basını ve siyasiler arasında geniş yankı buldu
Gezi Parkı davasında diğer 8 sanıkla birlikte hakkında beraat ve tahliye kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve aktivist Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı.
Kavala hakkında gözaltı kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçlamasıyla verildi. Euronews.com'da Görüntüle