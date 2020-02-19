Dünya, Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasına ne tepki gösterdi?
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Dünya, Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasına ne tepki gösterdi?

Osman Kavala'nın Gezi Davası'ndan beraat etmesinden saatler sonra 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınması dünya basını ve siyasiler arasında geniş yankı buldu

19.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:34
Dünya, Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasına ne tepki gösterdi?

Gezi Parkı davasında diğer 8 sanıkla birlikte hakkında beraat ve tahliye kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve aktivist , 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı.


Kavala hakkında gözaltı kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçlamasıyla verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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