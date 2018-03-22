Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" nedeniyle Fındıklı bölgesinde fidan dikme programı düzenlendi.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki orman varlıklarında ciddi anlamda azalma olduğunu söyledi.

Türkiye'de ise 15 senedir yeni orman alanlarının oluşturulması için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Varol, "Özellikle Sayın Bakanımızın katkılarıyla bir yandan mevcut ormanlarımızın yaşatılması ve ıslah edilmesi, diğer taraftan da yeni orman alanları yaratılması noktasında çok güzel çalışmalar söz konusu. Bu çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Bu çalışmaların içerisinde bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

Programda şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Varol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Programa Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, Belediye Başkan Vekili Cengiz Erdem, Amasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Polat, Garnizon Komutanı Albay Zafer Uğur, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.