Mudurnu ilçesinde öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 300 adet badem, ceviz, sedir ve ladin fidanını toprakla buluşturdu.

Mudurnu Orman İşletmesi tarafından Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde işletme müdürlüğünde fidan dikme töreni düzenlendi.

Törene, Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin, Cumhuriyet İlkokulu ve Dumlupınar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve daire müdürleri katıldı.

Daha önceden yerleri belirlenen alanlara öğrenciler tarafından 300 adet badem, ceviz, sedir ve ladin fidanları dikildi.

Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Ormancılık Haftası kapsamında öğrencilere doğada fidanın nasıl dikildiğini gösterdiklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize ormanlarımıza sahip çıkmayı ve doğa sevgisini aşılıyoruz." dedi.

Mudurnu ve Taşkesti beldesinde, Dünya Ormancılık Haftası çerçevesinde 3 bin adet badem, ceviz, sedir ve ladin fidanı vatandaşa dağıtıldı.