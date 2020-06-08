Dünya Okyanus Günü nedir? Dünya Okyanus Günü ne zaman kutlanır?
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Dünya Okyanus Günü nedir? Dünya Okyanus Günü ne zaman kutlanır?

Dünya Okyanus Günü, okyanusların dünya üzerindeki yaşam ve vahşi yaşama olan katkısına dikkat çekmek amacıyla gündeme getirildi. Peki, Dünya Okyanus Günü ne zaman kutlanır? Dünya Okyanus Günü nedir?

Dünya Okyanus Günü nedir? Dünya Okyanus Günü ne zaman kutlanır?
08.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:50

Okyanus ve denizlerin, karbonların emilmesinde, iklim değişikliği ile mücadelede, güneş enerjisinin dağıtımında stratejik rolleri bulunduğu gerçeğinin vurgulandığı günde, insan varlığının sürdürülebilmesi için deniz ve okyanusların rasyonel kullanılması gerekliliği ön plana çıkarılmaktadır. Dünya Okyanus Günü nedir? Dünya Okyanus Günü ne zaman kutlanır?

DÜNYA OKYANUS GÜNÜ NEDİR?

Dünya Okyanus Günü, 8 Haziran tarihinde kutlanan özel bir gündür.

1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Rio de Janeiro'da yapılan Yeryüzü Zirvesi'nde kararı alınmasına karşın, henüz resmi olarak kabul edilmemiş bulunan Dünya Okyanus Günü, okyanusların dünya üzerindeki yaşam ve vahşi yaşama olan katkısına dikkat çekmek amacıyla gündeme getirildi. Okyanus ve denizlerin, karbonların emilmesinde, iklim değişikliği ile mücadelede, güneş enerjisinin dağıtımında stratejik rolleri bulunduğu gerçeğinin vurgulandığı günde, insan varlığının sürdürülebilmesi için deniz ve okyanusların rasyonel kullanılması gerekliliği ön plana çıkarılmaktadır.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın açıklamasına göre; Dünya yüzeyinin %71'ini kaplayan ve yeryüzünde bir milyar kişinin besin kaynağı olan denizler ve okyanuslar karasal ve denizel kökenli kirlilik, aşırı balıkçılık ve küresel ısınma kaynaklı sorunların tehdidi altındadır.

Dünyanın geleceği için yapılan öneriler arasında; denizlerin %40'ını kaplayacak bir küresel deniz rezervleri ağı yaratmak bulunuyor. Deniz rezervleri; Karadaki "milli park" uygulamalarıyla benzeşen, balıkçılık da dahil olmak üzere her türlü yıkıcı ve yıpratıcı insan faaliyetinden korunmuş alanlar olarak tanımlanmaktadır. Deniz Rezervleri; okyanus yaban hayatının korunması için mümkün olan en güçlü gereçler olarak saptanıp, aynı zamanda tükenmekte olan türlerin iyileşmesi ve üremesine de katkıda bulunurlar.

Dünya Okyanus Günü, birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

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