Dünya Okuma ve Yazma Günü Okuma Saati Etkinliği ile Kutlandı

Unesco tarafından 1967 yılında ilan edilen 8 Eylül Dünya Okuma ve Yazma Günü, Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği okuma saati etkinliği ile kutlandı.



Hürriyet Mahallesi'nde Süleymanpaşa Belediyesi Kitap Kafe'de Süleymanpaşa Çocuk Kulübü koordinatörlüğünde gerçekleşen okuma saati etkinliğine Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili İlhan İmrak, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri ve etkinliğe destek olmak isteyen aileler katıldı.



Yaklaşık 1 saat boyunca kitap okunan etkinlik sonunda Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerinin okudukları kitaplar kendilerine hediye edilirken ayrıca çocuklar arasında düzenlenen hızlı okuma yarışması ile de sürpriz ödüller verildi. - TEKİRDAĞ