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Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi

ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi.

ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi.

Türkiye, Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda bir bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya elde etti.

Klasik yay erkekler bireysel müsabakalarda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz dördüncü olurken, Samet Ak çeyrek finale kadar ilerledi.

Tokyo 2020'de mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz de klasik yay kadınlarda organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Türkiye'yi şampiyonada 12 sporcu temsil etti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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