Dünya Okçuluk Şampiyonası, ABD'de sürüyor

EVREN, ANKARA (AA) - ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası sürüyor.

Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda, Makaralı Yay Erkekler'de Evren Çağıran, Yakup Yıldız ve Furkan Oruç, Makaralı Yay Kadınlar'da ise Ayşe Bera Süzer, Yeşim Bostan ve Gizem Elmaagaçlı mücadele etti.

Erkeklerde, Evren ve Furkan son 16 turunda, Yakup ise son 24 turunda rakiplerine yenildi.

Kadınlarda ise Ayşe Bera son 16 turunda, Yeşim ve Gizem son 24 turunda rakiplerine mağlup oldu.

Türkiye ile Japonya arasındaki üçüncülük mücadelesi yarın yapılacak

Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya müsabakasında Japonya ile karşılaşacak.

Türkiye ile Japonya arasındaki üçüncülük mücadelesi yarın TSİ 20.10'da başlayacak.

Japonya'nın kadrosu, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un Tokyo 2020'de yarı finalde elediği Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura'dan oluşuyor.