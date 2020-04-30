HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dünya Nükleer Birliğinden çağrı: "Nükleer güç, Covid-19 sonrası ekonomik toparlanma için kritik...

Dünya Nükleer Birliği (WNA), korona virüs (Covid-19) salgınından sonraki dönemde ekonominin daha hızlı toparlanması için nükleer gücün kritik önemde olduğunu bildirdi.

Dünya Nükleer Birliğinden çağrı:
30.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:08

Dünya Nükleer Birliği (WNA), korona virüs (Covid-19) salgınından sonraki dönemde ekonominin daha hızlı toparlanması için nükleer gücün kritik önemde olduğunu bildirdi. WNA'dan üyelerine gönderilen mektupta, "2050 yılına kadar 1000 GWe'lik nükleer kapasiteye ulaşma hedefi şimdi her zamankinden daha önemli. Hükümetlere, şu an planlanan ve teklif aşamasında olan 439 reaktörü hızlandırması konusunda çağrıda bulunuyoruz" denildi.

WNA, nükleer sanayinin geleceğine dair vizyonlarını tanımlamaları için üyelerine bir mektup gönderdi. Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Agneta Rising ve Yönetim Kurulu Başkanı Kirill Komarov imzasını taşıyan mektupta, bu zorlu zamanlarda nükleer enerjinin işletilmesi ve geliştirilmesi için tüm dünyada çaba harcayan üyelerine teşekkür edildi.

Korona virüs salgınından sonra 'Harmony Programı'nın 2050 yılına kadar 1000 GWe'lik nükleer kapasiteye ulaşma hedefinin şimdi her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çeken WNA, mektubunda üyelerine şu çağrıyı yaptı: "Bunu gerçekleştirmek adına sürdürülebilir kalkınma için dayanıklı altyapıya ayrılacak uzun dönemli yatırımların hızlandırılması gerekiyor. Ayrıca hükümetlere şu an planlanan ve teklif aşamasında olan 439 reaktörü hızlandırması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu projeler yüksek kaliteli işleri artıracak ve ekonominin daha hızlı bir biçimde toparlanmasını sağlayacak."

"Bu dönem, nükleer reaktörlerin önemini pekiştirdi"

Nükleer enerjinin, salgın sonrasının önemli stratejik başlıklarından biri olması için çalışacaklarını vurgulayan WNA, bu dönemde tüm dünyada yaşanan belirsizlik döneminde ekonomik ve dayanıklı nükleer reaktörlerin enerji güvenliğini güçlendirdiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Hepimizin gerçekleşmesi için uğraştığı sürdürülebilir yarınlar için tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Yaşadığımız bu salgından çok önce dünyanın kesin olarak düşük karbonlu elektriğe ihtiyacı vardı. Önümüzdeki zorlu zamanlara rağmen bu amaca ulaşmak için çalışmaya devam etmek son derece önemlidir. Biz biliyoruz ki, düşük karbonlu ve ekonomik olan enerji üretiminin yanı sıra yerelde uzun vadede yüksek değere sahip iş ve tedarik zinciri üretimini sağlayabilen kanıtlanmış en üst düzey yöntem nükleer güç geliştirmektir. Dünyanın pek çok yerinde temiz enerjinin bel kemiğiyiz, hepimizin inşa etmeye çabaladığı sürdürülebilir geleceğin çok önemli bir parçası olarak iş üretiyor ve sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu kriz, sürekli akış halinde olan bir dünyada ekonomik ve dayanıklı baz yük enerji üreten nükleer reaktörlerin önemini pekiştiriyor ve bu değişken zamanda enerji güvenliğini güçlendiriyor."

"Planlanan 439 reaktör hızlandırılmalı"

Londra merkezli WNA'nın üyelerine gönderdiği mektupta hükümetlere çağrı yapılarak, "Hükümetler ekonomik krize istihdam ve ekonomik iyileştirme teşvik planları ile cevap veriyor. Birlemiş Milletler Genel Sekreteri, daha sürdürülebilir ve dayanıklı ekonomiler inşa etmek için çağrıda bulunurken; OECD Genel Sekreteri, 'Küresel Marshall Planı' çağrısında bulunuyor. Bu, endüstrimiz adına önemli fırsatlar sunuyor. Harmony Programı'nın hedefi olan 2050 yılına kadar 1000 GWe'lik nükleer kapasiteye ulaşmak şimdi her zamankinden daha önemli. Bunu gerçekleştirmek adına sürdürülebilir kalkınma için dayanıklı altyapıya ayrılacak uzun dönemli yatırımların hızlandırılması gerekiyor. Ayrıca hükümetlere şu an planlanan ve teklif aşamasında olan 439 reaktörü hızlandırması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu projeler yüksek kaliteli işleri artıracak ve ekonominin daha hızlı bir biçimde toparlanmasını sağlayacak. Biz bu işe çoktan başladık. Bunu nükleer sektör adına ortak bir çabaya dönüştürecek adımlar atıyor ve OECD-NEA gibi küresel organizasyonlar ve yasa yapıcıları etkileyecek olan dünya çapındaki tüm ortaklarımızla işbirliği kurmaya çalışıyoruz. Bu, bizi bekleyen küresel durgunlukla mücadelenin önünü açan uygun maliyetli çözümler sunan ve ayrıca hükümetlerin yatırım seçimlerinde arbitraj yapmaları gerektiğinde enerji geçişine teminat oluşturan yöntemler sağlayan nükleer sanayinin ön saflarda olmasını garantilemek adına bizim payımıza düşen görev. Biz, küresel yasa yapıcılara nükleer gücün Covid-19 sonrası ekonomik toparlanma için kritik olan durumunu ifade etmeye devam edeceğiz. Beraberce atom gücünün geleceğin anahtar bileşeni olmasını sağlayacağız. Çabalarınıza destek vermek için gücümüz dahilindeki her şeyi yapacağız" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Ekonomi
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı Ekonomi
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor Ekonomi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi Ekonomi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu Ekonomi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor Ekonomi
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Ebru Şallı Ajda Pekkan Murat Dalkılıç
Spor Selçuk İnan Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Aydın Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Dünya Nükleer Birliğinden çağrı: "Nükleer güç, Covid-19 sonrası ekonomik toparlanma için kritik... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 12:17:06. #1.14#
title