Dünya Nüfus Günü'nün 2017 Yılı Teması Aile Planlaması

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nde 2017 yılı temasını "Aile planlaması" olarak belirledi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Dünya Nüfus Günü nedeniyle Türkiye ile ilgili araştırmasında, Şanlıurfa'nın bebek doğumu sayısı bakımından İstanbul ve Ankara'nın ardından 3. ve 4.33 çocuk ile doğurganlık hızının en yüksek olduğu il olduğu belirlendi.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVGM) dünya nüfus günü ile ilgili açıklamasında, UNFPA'nın her yıl 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nde, nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlediği ve bu yıl temanın "Aile Planlaması" olarak belirlendiğini duyurdu. Temanın belirlenmesinden sonra bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapıldığına yer verilen açıklamada, bu kapsamda, Türkiye'de çekirdek aile içeren hanehalkları ve bu hanehalklarında 0-17 yaş grubunda çocuk sayıları, doğum istatistikleri ve ideal çocuk sayılarına ilişkin temel bilgiler hazırlandığı belirtildi.



Çekirdek aile evlerinin yüzde 60.4'ünde en az bir çocuk bulunuyor



Açıklamaya göre, araştırmanın Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinde yapıldığı belirtildi. Bu veriler ışığında Türkiye'de 2016 sonuçlarına göre; toplam 22 milyon 206 bin 776 hanehalkı bulunduğu, bunların yüzde 82.7'sini en az bir çekirdek aile içeren hanehalkları oluşturduğu vurgulandı. Çekirdek aile bulunan hanehalklarının yüzde 60.4'ünde da en az bir çocuk bulunuyor.



Çekirdek aile içeren hanehalklarındaki nüfusun yüzde 31'i çocuk



NVGM araştırmasında Türkiye'de en az bir çekirdek aile içeren hanehalklarında yaşayan nüfusun 72 milyon 659 bin 405 kişi olduğu belirtildi ve "nüfusumuzun yüzde 91'i en az bir çekirdek aile içeren hanehalklarında yaşamakta olup bunların yüzde 31'ini ise çocuk nüfus oluşturmaktadır" denildi.



Çekirdek aile içeren hanehalklarında bulunan çocuk nüfus oranı en fazla olan il yüzde 50.3 ile Şırnak olurken bu ili sırasıyla yüzde 48.6 ile Şanlıurfa, yüzde 47.1 ile Ağrı, yüzde 46.6 ile Siirt ve yüzde 46.1 ile Muş illeri takip etti. Çekirdek aile içeren hanehalklarında bulunan çocuk nüfus oranı en az olan il ise yüzde 21.5 ile Edirne oldu. Edirne ilini, yüzde 21.7 ile Kırklareli, yüzde 22.5 ile Çanakkale, yüzde 22.9 ile Tunceli ve yüzde 23.5 ile Balıkesir illeri izledi.



Şanlıurfa bebek doğumu sayısında 3. il



NVGM araştırmasında 2016 yılında canlı doğan bebek sayısı 2015 yılına göre yüzde 1.8 düşerek 1 milyon 309 bin 771 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51.3'ünü erkekler, yüzde 48.7'sini ise kızlar oluşturdu. Bebeklerin yüzde 18.3'ü İstanbul, yüzde 5.8'i Ankara, yüzde 4.8'i Şanlıurfa ve yüzde 4.2'si ise İzmir'de doğdu.



Araştırmada, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden Toplam doğurganlık hızı da 2016'da 2.10 çocuk olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2016 yılında 4.33 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3.69 çocuk ile Ağrı, 3.46 çocuk ile Siirt ve 3.45 çocuk ile Şırnak izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.46 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1.48 çocuk ile Edirne ve Kırklareli, 1.50 çocuk ile Zonguldak izledi.



Şanlıurfa, bin kişi başına düşen doğum sayısı olan kaba doğum sayısı bakımından da ilk sırayı aldı. 2016 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32.9 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 28.3 ile Ağrı, binde 26.6 ile Muş ve binde 26.1 ile Van ve Siirt izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9.8 ile Karabük oldu. Bu ili binde 10.1 ile Edirne, binde 10.2 ile Giresun ve Kırklareli izledi.



Kaba doğum hızı, 2015 yılında binde 17 iken 2016 yılında binde 16.5'e gerilediğini gösteren araştırmada en çok doğumun 25-29 yaş grubunda görüldüğü belirtildi.



2016 yılında ikiz, üçüz gibi çoğul doğum oranı da yüzde 1.6 oldu. Çoğul doğumların



yüzde 97.5'i ikiz, yüzde 2.4'ü üçüz ve yüzde 0.1'i dördüz ve daha fazla bebek dünyaya getirdi. Doğum yapan kadınların yüzde 37.2'si ilk doğumunu gerçekleştirirken yüzde 31.9'u ikinci, yüzde 18.3'ü üçüncü ve yüzde 12.6'sı da dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştirdi. Doğum yapan kadınların ortalama yaşı 28.1 olarak belirlendi.



Araştırmada en fazla istenen ideal çocuk sayısı yüzde 32 ile iki çocuk olurken ailelerin yüzde 31.9'u ideal çocuk sayısının üç olduğunu söyledi.



(Tablo - Grafik) - İstanbul