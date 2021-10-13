Norveç'te yay ve okla gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenler var - Haberler
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BBC

Norveç'te yay ve okla gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenler var

BBC - Haberler | Dünya
Norveç'te yay ve okla gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenler var

Norveç'in güneyindeki Kongsberg kentinde meydana gelen oklu saldırıda birden fazla kişi hayatını kaybetti.

Norveç'in güneyindeki Kongsberg kentinde meydana gelen oklu saldırıda birden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, başkent Oslo'nun güney batısındaki yerleşim yerinde yerel saatle 18:30 sıralarında yapıldı.

Polis Müdürü Oeyvind Aas, şüphelinin yakalandığını ve tek başına hareket ettiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Yerel medyada yer alan haberler e göre, saldırgan Coop Extra isimli market içinden saldırıyı düzenledi.

Kent sakinlerine evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Polis bir duyuru ile daha, şüphelinin Drammen'deki polis merkezine götürüldüğünü aktardı.

Emniyet henüz saldırının nedenine ya da kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgilendirme yapmadı.

Yay ve okla gerçekleşen saldırıda yaralananlar da bulunuyor ve bu kişiler hastaneye kaldırıldı.

Düzinelerce polis aracı, ambulans ve helikopter de bölgeye sevkedildi.

Ülkenin Adalet Bakanı Monica Maeland'in konuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

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Haber: Norveç'te yay ve okla gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenler var - Haberler
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