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BBC

Nobel Barış Ödülü Rusya ve Filipinler'den iki gazeteciye verildi

BBC - Haberler | Dünya
Nobel Barış Ödülü Rusya ve Filipinler'den iki gazeteciye verildi

Gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov, Filipinler ve Rusya'da "ifade özgürlüğünü savunmak için verdikleri cesur mücadele" adına bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov, Filipinler ve Rusya'da "ifade özgürlüğünü savunmak için verdikleri cesur mücadele" adına bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül komitesi Ressa ve Muratov'un "Demokrasi ve basın özgürlüğünün giderek daha da olumsuz koşullarla karşı karşıya kaldığı bir dünyada, bu ideali savunan tüm gazetecileri temsil ettiklerini" belirtti.

Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsü'nce açıklanan ödüllerde gazetecilere yaklaşık 1.1 milyon Amerikan doları verilecek.

Bu yıl Nobel Barış Ödülleri'nin 329 adayı vardı.

Rappler haber sitesinin kurucusu Maria Ressa, ülkesi Filipinler'de "gücün sömürüsü, artan şiddet ve otoriterliği, ifade özgürlüğünü kullanarak ortaya çıkardığı" için komitenin övgüsünü topladı.

Rus gazeteci Muratov da bağımsız gazete Novaja'nın kurucu ortağı. Komite Muratov'un "baş etmesi giderek zorlaşan güç koşullarda on yıllardır ifade özgürlüğünü savunduğunu" ifade etti.

BBC
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