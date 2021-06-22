Dünya'nın Uzaydaki Gözü Hubble 'Kör' Oldu
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Dünya'nın Uzaydaki Gözü Hubble 'Kör' Oldu

Dünya'nın Uzaydaki Gözü Hubble 'Kör' Oldu
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

NASA Hubble Uzay Teleskobunu kontrol eden bilgisayarı tamir derdinde.

NASA Hubble Uzay Teleskobunu kontrol eden bilgisayarı tamir derdinde.

Geçtiğimiz hafta Hubble tuhaf bir aksaklık sonrası tamamen offline oldu.

1990 yılında uzaya gönderilen Hubble sayesinde evrenin detaylarına ulaşmaya başladık. Dünya etrafında usul usul dönen Hubble yıldızların ölümlerini ve doğuşlarını kaydetti, Pluto etrafındaki ayları buldu, Güneş Sistemi'mizden geçen iki yıldızlararası nesneyi yakaladı. Hatta gökbilimcilerin evrenin yaşını hesaplamalarına bile yardımı oldu.

Payload bilgisayarının aniden durması ile birlikte NASA dikkatini Hubble'ın beyni diyebileceğimiz 1980'lerde yapılmış bu bilgisayara verdi ve veri analizine başladı ancak 13 Haziran'da birden duran bilgisayarı tamir için üç ayrı girişimde bulunan mühendisler problemin kaynağına henüz ulaşmış değil.

GEÇEN AY BOZULUP DÜZELMİŞTİ

Hubble'daki bilim ve teknik araçlarının tamamını kontrol eden ve gözleyen bu bilgisayarı tamir için -problemin hafıza modülü kaynaklı olabileceği farzedilerek- önce 3 yedekten birine geçiş yapıldı. Ancak bu deneme başarısız oldu. Hem bozulan hem de yedek olanı online yapmaya çalıştılar ancak bu da olmadı.

Bu da demek ki, testlere ve sistemden bilgi toplamaya devam edip problemin temeline ulaşmaları gerekecek.

Tüm araçlar safe mode'da ve her şey güvende.

Eğer NASA ilk yedekle başarılı olamazsa ikinci yedeğe geçebilir.

30 yıldır birçok tamir ve bakım görmüş olan Hubble daha geçtiğimiz aylarda software error vermiş, safe mode'a geçirildikten sonra NASA'nın problemi çözmesinin ardından tekrar online olmuştu.

Astronotların tamir amaçlı ziyaretlerine alışık Hubble'a yapılan beş ziyarette hep yeni girişimler yapıldı, değişikliklerin ve bir üst modele geçişlerin başında yeni bilgisayar, yeni batarya, yeni kamera, yeni spektograf vardı ve bunların yanısıra yalıtım amaçlı yenilikler de yapıldı.

Harıl harıl çalışmalar sürerken neyse ki yedek sayesinde Hubble görevine devam ediyor ve yine bu sayede tekrar eski formuna dönecek ancak Kasım ayında James Webb isimli uzay teleskobu Hubble'ın pabucunu dama atacak.

Hubble'dan 15 kat daha büyük bir görüş açısına sahip bu teleskop ile ilgili yazımızda görüşmek üzere.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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