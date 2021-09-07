Dünya'nın Tek Zurna Festivali Muğla'da Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen ve Dünya'da tek olma özelliğine sahip ZurnaZen festivali Muğla'nın Menteşe ilçesinde başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen ve Dünya'da tek olma özelliğine sahip ZurnaZen festivali Muğla'nın Menteşe ilçesinde başladı.

Dünya'nın tek tek "Zurna Festivali" olma özelliği taşıyan ZurnaZen Festivali Muğla'nın Menteşe ilçesinde başladı. Pandemi kuralları çerçevesinde başlayan zurna festivalini izlemek için gelen izleyicilerden Covid-19 aşısı olmayan vatandaşlar PCR testi kontrolü yapılarak alana alındı. Uluslararası ZurnaZen Festivaline 18'i Türk 4'ü yabancı toplam 22 zurna üstadı katıldı. Türkiye dışından Bulgaristan'dan Demir Kurtov, Azerbaycan'dan Fagan Alasgarov, Makedonya'dan Abdı Sulımanov ve İspanya'dan Manuel Sabate Benanch yurt dışından gelen zurnazenler olarak sahne aldı. Menteşe ilçesinde başlayan ZurnaZen Festivali, Marmaris, Datça ve Milas ilçelerinde devam edecek. Festivalin ikinci günü ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanında sahne alacak.

Başkan Gürün; "Zurna farklı coğrafyaların, farklı duyguların ortak değeri"

6. Uluslararası Zurnazen Festivali açılış konuşmasında ülke olarak salgın, yasaklar, sel ve yangınlarla kötü bir dönemden geçtiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm olumsuzluklara rağmen Türk Milleti'nin umutsuz olmadığını birlik, beraberlikle bugünlerde daha fazla kenetlendiğini, Zurnazen Festivali ile onlara biraz moral olmak istediklerini belirtti.

Başkan Gürün; "Öncelikle 6. Zurnazen Festivali'ni düzenlediğimiz amfi tiyatroya sağlığında ismini verdiğimiz ve bizi hiçbir etkinliğimizde yalnız bırakmayan, Muğla'mızın ve ülkemizin çınarı Şadan Gökovalı'yı rahmetle anıyor, önünde saygıyla eğiliyorum. Ülke olarak uzun bir süredir salgın, yasaklar daha sonra da önce Antalya ardından Muğla yangınları ve Karadeniz sel felaketi ile kötü bir dönemden geçiyoruz. Kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi, geleceğimizi yakan yangınlarla yıprandık, kederlendik. 6. Uluslararası Zurnazen Festivali'miz ile pandemi kurallarına uyarak sizlere bir nebze olsun moral olmak istedik. 17 yurtiçi 4 de yurt dışından sanatçılarımız sizler için Zurna'ya hayata verecek. İki sanatçımız da pandemi yasakları nedeni ile ülkelerinden gelemedi. Bundan 7 yıl önce Zurna'nın festivalini yapalım dediğimde farklı tepkiler ve yorumlar aldık. Zurna'nın festivali mi olur diyenler daha fazlayken bugün geldiğimiz noktada dünyanın ve ülkemizin tek Zurnazen Festivali bizi gururlandırıyor. Zurna sadece ülkemizin değil tüm dünya coğrafyalarında Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya, Çin'den Balkanlara kadar geniş bir kesime hitap eden, çok fazla değişime uğramamış, dejenere olmamış bir enstrüman. O sesi duyduğunuzda farklı duygularla sizi alıp gidiyor. Düğünlerimizde, asker uğurlamalarımızda, festivallerde hep davul, zurnamız vardır. Zurna bizleri, ülkeleri, farklı coğrafyaları, duyguları bir araya getiriyor.

Başkan Gürün; "Umutla Birlikte aile Birlikte Türkiye olduk"

Bu yıl ki festivalimizin teması "UMUT". Atatürk'ün; "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır, ben hiçbir zaman umutsuz olmadım. " Sözünü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Umutsuzluk insana çok şey kaybettirir. Örneğin son yaşadığımız salgın, yasaklar, sel ve yangınlarda tüm Türkiye umudunu kaybetmeden bir ve beraber oldu. Tek yürek oldu. Yürekler kararsa da umutlar hemen yeşerdi. Muğla'mızdaki büyük yangında tüm Türkiye biz ne yapabiliriz diye desteğe koştu. Gerek desteğe gelen ekipler gerekse yardımlarını gönderen Türk halkına teşekkürlerimi gönderiyorum. Birlik, beraberlikle aşamayacağımız engel yok. Aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Belediyemiz için kullandığımız slogan "Birlikte aileyiz birlikte Muğla'yız" artık "Birlikte aileyiz birlikte Türkiye'yiz" oldu.

Kaynak: Habermetre