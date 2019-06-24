"Dünya'nın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla almayı hedefliyoruz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Muzaffer Duysal, dünyanın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla otonom bir şekilde almayı hedeflediklerini belirterek, "2020 yılının yaz aylarında üniversitemizin uzayda bir uydusu olabileceği haberini gururla şimdiden vermek istiyorum." dedi.

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iş birliğiyle düzenlenen dünyanın en prestijli model uydu yarışması CanSat'ta ikinci olan BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, üniversitenin Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda "Başarı Tesadüf Değildir" söyleşisi gerçekleştirdi.

Vali Erdoğan Bektaş, etkinliğin açılış konuşmasında, üniversitelerin kendi kendilerine bir yol çizmeleri ve bu yolda mesafe almaları gerektiğini söyledi.

Şehirlerin de belli stratejileri, hedefleri ve yollarının olması gerektiğini vurgulayan Bektaş, "Zonguldak büyük potansiyel. Farkında değiliz ama rakamlara ve dış gözlemcilere baktığımızda Zonguldak ihmal edilebilecek durumda değil." dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da Grizu-263 Uzay Takımı'na destek verdiklerini ifade ederek, "Takımımızın bu yıl da kazandığı dünya ikinciliği bizi ziyadesiyle mutlu etti, çünkü yukarılara tırmanmak kolaydır ama orada durmak ve yer edinmek çok daha zordur. Bizim takımımız da bunu başarıyor." diye konuştu.

BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise öğrenciler sayesinde "başarının belli yerlerden çıktığı" algısının yıkıldığını dile getirerek, "Emeğinizi, mücadelenizi, hayallerinizi ortaya koyduğunuz zaman başarı her yerden çıkabilir. Onlar da bunu gösterdikleri için birçok kapıyı araladılar. Onlarını başarısı sayesinde üniversitemizde pek çok grup ortaya çıktı ve çeşitli yarışmalara katılmaya başladılar." şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki en küçük uyduyu göndereceğiz"

Takım kaptanı Muzaffer Duysal da geçen yıl 15 kişilik olan takımlarını 33 kişiye yükselttiklerini ve farklı sınıflardan öğrenciler dahil ederek projenin ilerlemesini hedeflediklerini anlattı.

Bir "pocketqube" yani cep uydusu yaptıklarını aktaran Duysal, şunları kaydetti:

"Şu anda 5 santimetrelik bir uydu tasarlıyoruz, tasarım süreci bitmek üzere. 2020 yılında Amerika veya Yeni Zelanda'dan fırlatılacak. 500 kilometrelik yörüngede 3 yıl kalacak bir uydu projesi. Bunun şu an birinci yılını tamamladık. Pocketqube projesi takvimle eş değer gidiyor. 2020 yılında fırlatılması hedefleniyor ve fırlatıcı firmayla anlaşması yapıldı. 2020 yılının yaz aylarında üniversitemizin uzayda bir uydusu olabileceği haberini gururla şimdiden vermek istiyorum. Bunun dışında pocketqube projesinde şöyle bir güzellik var; uydu projemizde yer istasyonu kuracağız. Hem kendi uydumuz hem de uzaydaki 500 kilometrelik yörüngedeki bütün uyduları dinleyebilecek altyapı kabiliyetine sahip bir yer istasyonu olacak. Bunun tasarımları gerçekleştirildi, siparişleri verildi. Bir ay içerisinde açılışı yapılacak, çalışmalarımız son derece iyi gidiyor."

Türkiye'deki en küçük uyduyu göndereceklerini belirten Duysal, "Bu çok değerli. 5 santimetrelik uyduda üreteceğiniz güç sınırlı olduğu için dünyada da sayılı projelerden biri olacak. Dünyanın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla uzaydan otonom bir şekilde almayı hedefliyoruz. Bunu başardığımız zaman dünyada ilk olacağız. Bu becerinin ticari boyut kazandırılıp, katmadeğeri yüksek uzay alanında ticarileştirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak gösterilen ve 14 yıldır aralıksız düzenlenen CanSat'ta, California, Arizona State ve Manchester gibi çeşitli üniversitelerin katıldığı 40 takım arasından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Apis Takımı birinciliği, Grizu-263 Uzay Takımı ise ikinciliği elde etmişti.

Kaynak: AA