Dünya'nın En Pahalı Şehirleri Sıralaması Değişti İstanbul Listede Gerilere Düştü

Dünya'nın en pahalı şehirleri listesinde ilk beşe Asya'dan dört kentin girmesi dikkat çekti.

Mercer adlı uluslararası araştırma şirketinin 400 farklı noktada ve 200 farklı hizmet ve ürün üzerinde yaptığı ayrıntılı araştırma sonucunda yaşam masrafları en yüksek şehir Hong Kong oldu.

Author: euronews-tr

Tags: Çin Asya Avrupa İstanbul Türkiye Pekin Hong Kong Posted: 27 juni 2018