Dünya'nın En Büyüğü 25 Eylül'de Belirlenecek
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Dünya'nın En Büyüğü 25 Eylül'de Belirlenecek

25.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:20
Dünya'nın En Büyüğü 25 Eylül'de Belirlenecek

League of Legends esporunda dünyanın en büyüğünün belirlendiği Worlds (Dünya Şampiyonası) etkinliği 25 Eylül Cuma günü ön eleme aşamasıyla başlıyor.

League of Legends esporunda dünyanın en büyüğünün belirlendiği Worlds (Dünya Şampiyonası) etkinliği 25 Eylül Cuma günü ön eleme aşamasıyla başlıyor. Espor severler için yılın en sevilen ve heyecanla beklenen zamanı olan bu süreçte Riot Games heyecana heyecan katacak bir ilke imza atıyor.

Takım fark etmeksizin ülkemizdeki tüm espor severlerin tek yürek olarak temsilcimizi desteklediği bu dönemde sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşecek 40 günlük bir dijital etkinlik sonucunda Türkiye'nin ilk dijital espor müzesi oluşturulacak.

KONSEPT: ELE GEÇİR

Worlds 2020 etkinliği için bu sene global düzeyde "Ele Geçir!" konsepti belirlendi. Bu kapsamda bugün yayına girecek olan oyun tutkunlarının severek takip ettiği yayıncılar, sunucular ve Riot ekibi, belirli aralıklarla 20 farklı sosyal medya görevini duyuracak. Bu görevler katılımcıların League of Legends ve espor ile ilgili anılarını, hayallerini ve ürettiklerini paylaşmakla ilgili olacak. Her görev, 24 saat içinde Twitter'dan etkinlik etiketleri olan #EleGeçir ve #Worlds2020'yi kullanarak yapılacak paylaşımlarla tamamlanabilecek.

TOP 10 KAPÜŞON KAZANACAK

Her görev tamamlandığında, görevi sunan kişinin de önerileri alınarak en başarılı 20 paylaşım belirlenecek ve her birinin sahibine 840 RP hediye edilecek.

RP kazanan kişiler, web sitesinde yer alan lider tablosunda isminin yanına 100 puan yazdıracak. 1 Kasım tarihinde lider tablosunun zirvesindeki 10 kişi Dünya Şampiyonası Kapüşonlusu kazanacak. Eşitlik olması durumunda ise son bir zor görev sunulacak.

01.12.21'E KADAR AÇIK

Riot Games, oyun severleri dijital etkinliklere katılarak sosyal medyayı "ele geçirmeye" ve adresi üzerinden esporun ilk dijital müzesini birlikte kurmaya davet ediyor. Müze, 1 Aralık 2021 tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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