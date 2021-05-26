Dünya'nın 3,000 Katı Olan Gezegenler Kara Deliklerin Etrafında Dönebilir

Kara delikler, yörüngeleri etrafında Dünya'nın 3,000 katı büyüklüğünde olabilen ve gizemli olan uzay canlılarına daha fazla entrika ekleyen 'boşluklar' adı verilen dev gezegenlere sahip olma potansiyeline sahiptir.

Kara delikler, yörüngeleri etrafında Dünya'nın 3,000 katı büyüklüğünde olabilen ve gizemli olan uzay canlılarına daha fazla entrika ekleyen 'boşluklar' adı verilen dev gezegenlere sahip olma potansiyeline sahiptir.

Japon bilim adamlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen yeni simülasyonlara göre, bir kara deliği çevreleyen 'güvenli bölgede' binlerce 'beyaz' (Blanet, kara deliklerin yörüngesinde dolanan varsayımsal bir dış gezegen sınıfının üyesidir) var olabilir.

Uzmanlar, kara deliklerin yörüngesinde dönen yıldızların ve hatta güneş sistemlerinden fırlatılıp bir kara deliğin yörüngesine giren dış gezegenlerin bile farkındalar.

ETRAFINDA BOŞLUKLAR OLUŞUR

Ancak Kagoshima Üniversitesi'nden Keiichi Wada tarafından yürütülen yeni araştırma, gezegenlerin bir kara delik etrafında oluşabileceğini öne sürüyor.

Büyük bir gaz ve toz kütlesi toplanmaya başladığında ve kendi kütle çekim kuvveti altında dairesel bir şekilde oluşmaya başladığında, boşluklar, yıldızların yörüngesindeki normal gezegenlerin yaptığı gibi oluşabilir.

Yıldızların etrafında toplanan tozda gezegenler oluşurken, gaz ve tozun toplandığı bir kara deliğin etrafındaki bölgede boşluklar oluşur.

Bununla birlikte, çevrimiçi dergi arXiv'de yayınlanan araştırma, Dünya benzeri bir beyazın kütlesinin Dünya'nın 3000 katı kadar bir kütleye sahip olabileceğini söyledi.

Bunun nedeni, uzak mesafelerden toz ve gaz çeken bir kara deliği çevreleyen bölgelerde üzerinde çalışılacak çok daha fazla malzeme olmasıdır.

Araştırma, Güneş'in milyon katı olan bir milyon güneş kütlesine sahip bir kara deliğin, bir gezegenin gizemli varlıktan 13 ışık yılı uzaklıkta yörüngeye girmesine izin verebileceğini ortaya koydu.

Referans için, Dünya, Güneş'in etrafında yaklaşık sekiz ışık dakikası, yani ışığın gezegenimize ev sahibi yıldızdan ulaşması için geçen süre bilgisi değerlendirilebilir.

Ancak bir boşluk oluşacaksa, bir kara deliği çevreleyen koşulların neredeyse mükemmel olması gerekirdi.

Örneğin, toplama diskinin hızı, herhangi bir nesnenin çarpışması durumunda birbirini yok edeceği hızda hareket etmemelidir.

Bir başka potansiyel engel, yıldızların etrafındaki gezegenlerin son derece yavaş birleşirken, ilk boşluk kümelerinin son derece hızlı büyüyebilmesidir.

Bununla birlikte, araştırma, gezegenlerin nerede aranacağına ilişkin yeni yollar açıyor.

Çalışma "Sonuçlarımız, beyazların ömürleri boyunca (100 milyon yıl) nispeten düşük parlaklığa sahip aktif galaktik çekirdekler etrafında oluşabileceğini gösteriyor" içeriğini bulguladı.

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Kaynak: Space Mag Türkiye