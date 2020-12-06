Dünya'nın 20 ülkesinde jeneratör sesi sorununu Türk firması çözdü
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Dünya'nın 20 ülkesinde jeneratör sesi sorununu Türk firması çözdü

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:05
Dünya'nın 20 ülkesinde jeneratör sesi sorununu Türk firması çözdü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tamamen yerli imkanlarla üretilen ses yalıtımlı jeneratör kabinleri, ihraç edildiği Dünya'nın 20 farklı ülkesinde jeneratör sesi sorununu ortadan kaldırıyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tamamen yerli imkanlarla üretilen ses yalıtımlı jeneratör kabinleri, ihraç edildiği Dünya'nın 20 farklı ülkesinde jeneratör sesi sorununu ortadan kaldırıyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi İMES Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan Özer Elektrik firması tarafından, tamamen yerli imkanlarla üretilen jeneratör kabinleri, Türkiye'de 81 ile gönderilirken, yaklaşık 20 ülkeye de ihraç ediliyor. Yapılan kabinler ile jeneratörlerin ses yalıtımı sağlanıyor ve daha konforlu kullanım sağlanıyor. Yerli imkanlarla üretilen ürünler, dünya ülkeleri tarafından yoğun talep görüyor.

"Ürünlerimizin hepsi tamamen yerli üretimdir"

Fabrikanın üretim parkurunda kaynaklı imalat olarak konteyner imalatı, susturucu imalatı, yakıt tankı imalatı gibi ürünlerin mevcut olduğunu belirten Özer Elektrik Proje ve Üretim Sorumlusu Aykut Güven, "Bu ürünler belirli bir kaynaklı imalat aşamasından geçiyor. Biz burada hammadde olarak yüzde yüz yerli malı kullanıyoruz ve modern CNC tezgahlarımızda malzemeyi işleyerek üretime hazır hale getirip ekstra kaynaklı işlemlerle ve diğer yöntemlerle üretimlerimizi tamamlıyoruz. Türkiye'de 81 il, dünya üzerinde de 20 farklı ülkeye ihracatımız bulunuyor. Yapmış olduğumuz konteynerler jeneratörlere hitap ediyor. Burada üretim alanı olarak kojenerasyon jeneratörleri bizim yine üretim alanımızda. Elektrik kesintileri gibi durumlarda kullanılan jeneratörleri biz ses izolasyonlu hale getirerek daha konforlu yaşam alanlarına hitap etmesi için böyle bir çalışma yapıyoruz. Ürünlerimizin hepsi tamamen yerli üretimdir, kullanılan bütün malzemeler kendi hammaddelerimizden imal edilmektedir. Bu yapılan ürünler de yurtdışında 20 farklı ülkeye ihraç edilmektedir. Aynı zamanda da Türkiye içerisinde tüm illere yapmış olduğumuz projelerimiz mevcut" dedi.

"Ürün kalitesi olarak öncü bir firmayız"

Üretilen jeneratör kabinlerine dünya üzerinde taleplerin oldukça fazla olduğunu kaydeden Güven, "Son 3-4 yıldır zaten Avrupa'da ve çoğu ülkede ciddi projelerimiz var. Üretimimizin yarıdan fazlası yurtdışı olarak çalışıyoruz. Türkiye içerisinde de bir o kadar projemiz var ama Özer Elektrik genellikle yurt dışında tercih edilen bir firma. Hem ses taahhüdü hem ürün kalitesi olarak öncü bir firmayız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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