Dünya Müzik Forumunda Türkiye'yi temsil etti

09.10.2019 11:16

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni, UNESCO tarafından kurulan ve 70. yılını kutlayan Uluslararası Müzik Konseyi'nin (IMC) düzenlediği 6. Dünya Müzik Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti. 5 konu başlığı altında yapılan forumda konuşmacı olarak yer alan Dr. Susanni, Türkiye ile Avrupa'daki müzik eğitimi ve girişimcilik hakkında yürüttüğü AB projelerini ve deneyimlerini paylaştı.



1949 yılında UNESCO tarafından kurulan ve müzik alanında çalışan dünyanın en büyük organizasyon ve kuruluşlar ağı Uluslararası Müzik Konseyinin 70. yılı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen etkinliklerle kutlanırken, aynı zamanda 70 ülkeden 300 katılımcı ve 40 uluslararası konuşmacının yer aldığı 6. Dünya Müzik Forumu da düzenlendi. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni da, "Herkes için müzik" "Müzikle iç içelik" gibi 5 konu başlığı altında düzenlenen forumda, konuşmacı olarak yer alan 40 isimden biri oldu.



Uluslararası Müzik Konseyinin herkes için müziğe erişimi ve müziğin tüm insanların yaşamlarındaki değerini desteklemek amacını taşıdığını ifade eden Payam Gül Susanni, "Üyeleri ve ağları aracılığıyla IMC, 150 ülkede binden fazla kuruluşa ve müzik yaşamının farklı yönleriyle ilgili bilgi ve deneyim geliştirmek ve paylaşmak isteyen 200 milyon kişiye doğrudan erişime sahip. Dünya Müzik Forumu da 21. yüzyılda müzik ve toplumla ilgili bilgileri paylaşmak için etkili bir küresel platform olarak düşünülüyor, farklı bakış açılarından çeşitli konuları araştıran bir platform. Konular müzik üretiminin estetik yönlerinin ötesine geçerek, insanların kültürel deneyimlere aktif katılımını teşvik eden veya engelleyen mekanizmaları ele almakta. Ben de ülkemiz ile Avrupa'daki müzik eğitiminde girişimcilik ve inovasyonun önemini anlatarak deneyimlerimi paylaştım" diye konuştu.



Görev alan Dr. Susanni, Uluslararası Müzik Konseyinin özel davetiyle böyle bir etkinlikte yer alıp hem Türkiye'yi hem de Yaşar Üniversitesi'ni temsil etmekten onur duyduğunu ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA