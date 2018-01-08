Dünya Mutfaklarının Renk Haritasını Çıkardılar

Türkiye'nin önde gelen renkli sofra seramiği üreticilerinden Keramika, dünya mutfaklarının seramikteki renk haritasını çıkarıp, her ülkenin renk tercihine göre tasarladığı koleksiyonlarla üretiminin yüzde 50'sini 65 ülkeye ihraç etmeyi başardı.

Dünya Mutfaklarının Renk Haritasını Çıkardılar

Türkiye'nin önde gelen renkli sofra seramiği üreticilerinden Keramika, dünya mutfaklarının seramikteki renk haritasını çıkarıp, her ülkenin renk tercihine göre tasarladığı koleksiyonlarla üretiminin yüzde 50'sini 65 ülkeye ihraç etmeyi başardı.

Kaynak: Dunya.com

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