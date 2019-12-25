Dünya Mutfağına Kahramanmaraş imzası!

25.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:44

Sektör, 90'ın üzerindeki ülkeye yaptığı ihracatla dünya mutfağına Kahramanmaraş imzasını attı.

Tek başına Türkiye üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Kahramanmaraş metal mutfak eşya sektörü, 100'e yakın işletme ve 15 bine yakın istihdam ile şehir ekonomisine en yüksek katma değer sağlayan sektörlerden biri oldu.

Kahramanmaraş'ta bugün onlarca ünlü markaya üretim yapan metal mutfak eşya sektörünün orta ve uzun vadedeki ihracat hedefi ise 1 milyar dolar!

Her geçen gün ihracat ağını genişleten sektör, Amerika ve Çin başta olmak üzere; neredeyse Avrupa ve Arap ülkelerinin tamamına ihracat yapıyor.

SEKTÖRDE, İHRACATA DAYALI EKONOMİ MODELİ HÂKİM!

Türkiye'de 1980'li yıllarda başlayan ihracata dayalı büyüme stratejisinden en iyi şekilde yararlanan iller arasında yer alan Kahramanmaraş; "ihracata dayalı" yeni ekonomi politikalarına hızlı bir şekilde uyum göstermeyi başaran öncü şehirlerden biri haline geldi.

Geçmişten gelen küçük el sanatlarından bakırcılık ve alüminyumculuğun uzantısı olan metal mutfak eşyaları sektörü de aynı sanayileşme eğiliminden payını alan nitelikli sektörlerin başında geliyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre; yaklaşık 100 civarındaki firmayla temsil edilen metal mutfak eşyası sektörü, 15 bine yakın çalışanıyla şehir ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. İhracata dayalı ekonomi modelinin benimsendiği sektörde, işletmeler güncel teknolojiye ayak uydurarak, sektörel çalışmalara da önemli katkılarda bulunuyor.

ÖZÇİMEN: KALİTENİN MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ OLDU

Kahramanmaraş metal mutfak eşya sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunan Aykut Metal Yönetim Kurulu Başkanı Sercan Özçimen, Kahramanmaraş'ta üretilen metal mutfak eşyalarının ihracatta olduğu kadar kalitede de bir numara olduğunu belirterek Kalitenin merkezinin Kahramanmaraş olduğunu söyledi.

Özçimen, "Şehrimiz Kahramanmaraş'ta üretilen ürünler, dünyanın dört bir yanına dağılıyor. Sanayimiz çok gelişti. Kalitenin merkezi burasıdır. Latin Amerika'ya, Asya ülkelerine ve Avrupa'ya da metal mutfak eşyası ürünleri ihracatı yapıyoruz. Özellikle Son 10 yıldır güncel teknolojiler ile tesislerimizi yenileyip ve geliştirmeye devam ediyoruz. Sektör olarak orta ve uzun vadede 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu rakam şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Çünkü biz sanayiciler yine yatırımlarımızı Kahramanmaraş'a yapıyoruz" şeklinde konuştu.

40 yıldır Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşya sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden Aykut Metal Yönetim Kurulu Başkanı Özçimen, "İkinci kuşak olarak bu mesleği devir aldık. Bugün üretim yaptığımız ürünler 18 ülkeye ihraç oluyor. Firmamız şu an yüzde 80 kapasite ile ihracat yapıyor. Hedeflenilen ihracat rakamlarına ulaşmak için çok çalışacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler