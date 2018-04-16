Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi -Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (4)

Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi -Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (4)

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi: Temel Sorunlar, Çözüm Önerileri ve İşbirliği İmkanları" başlıklı uluslararası toplantı İstanbul'da başladı.

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi: Temel Sorunlar, Çözüm Önerileri ve İşbirliği İmkanları" başlıklı uluslararası toplantı İstanbul'da başladı.

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