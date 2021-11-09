Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Yemen halkına destek verilmesi" çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam dünyası ve tüm özgür ülkelere "Yemen halkına destek olmaları" çağrısında bulundu.

Birliğin Genel Sekreteri Ali Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumun Yemen meselesini göz ardı etmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, genel olarak tüm Yemen'de özelde de şiddet olaylarının arttığı Marib ilinde yaşananları yakından takip ettiklerini aktardı.

Şiddetli çatışmaların Yemen genelinde ve Marib'de insani krizin derinleşmesine neden olduğunu vurgulayan Karadaği, İslam dünyası ve tüm özgür ülkeler ile vicdan sahiplerine "Yemen halkına destek olma, içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde onların yanında yer alma, sosyal, ekonomik, siyasi her alanda destek verme" çağrısı yaptı.

Karadaği, insani yardım kuruluşlarına da iç göçmenlere ve savaş mağdurlarına yönelik sorumluluğunu üstlenmeleri ve onlara yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Ali Karadaği ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam ülkelerinden insanlığa karşı işlenen bu savaş suçlarını durdurmak için harekete geçmesini ve Yemen halkının onur ve istikrarlı bir yaşam sürmesini sağlayacak bir çözüm bulmasını istedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

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