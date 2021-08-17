Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Taliban'a "Afgan halkının tümünü içine alan bir hükümet" çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Taliban'a "Afgan halkının tümünü içine alan, şura sistemine dayalı, istikrarlı bir hükümet kurmaları" çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Taliban'a "Afgan halkının tümünü içine alan, şura sistemine dayalı, istikrarlı bir hükümet kurmaları" çağrısında bulundu.

Karadaği, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Birliğin internet sayfasından yayımlanan açıklamada, "Dünya Müslüman Alimler Birliği, Taliban'ın af ve bağışlama, kan dökülmemesi ve herkesin katılacağı yeni bir aşamaya ilişkin attığı adımlardan dolayı iyimserdir." ifadeleri kullanıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin konumu ve bakışı

Açıklamada, "Afganistan'dan her türlü işgalcinin çıkarılması dolayısıyla Taliban ve Afganların tebrik edildiği ve bu gelişmenin büyük bir zafer, ABD ile işgalcilerin ülkeden çıkışına ilişkin anlaşmanın da bir fetih olarak görüldüğü" aktarıldı.

Karadaği, Katar'a "anlaşmayla sonuçlanan bir görüşme ortamı sağladığı ve tüm Afganları temsil edecek bir geçiş hükümeti kurulması için gösterdiği olağanüstü çaba dolayısıyla" özel olarak teşekkür etti.

Afganistan'ın geleceği

Savaşların tümüyle sonlandırılmasının istendiği açıklamada, "Afgan halkının tümünü kapsayan ve şura sistemi üzerine kurulu istikrarlı bir hükümet kurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Taliban'ın uluslararası toplum ve komşularına yönelik getirdiği açılımdan duyulan memnuniyete işaret edilirken, Afganistan'da kapsamlı bir istikrarın zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyadan Afgan halkının cezalandırılmaması ve Taliban'ın geçmişteki tutumlarına bakılarak muamele edilmemesi talep edildi.

Taliban'ın geçmişte Afgan halkının bileşenlerine yönelik muamelede bazı yanlışları olduğu ifade edilirken, "Ancak görünen o ki Taliban değişmiş ve geniş çaplı bir esneklik ortaya koymuştur." denildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Taliban'ın herkesi içine alan sosyal bir yapı ve kadınlara yönelik denge fıkhına uygun, esnek, şura temelli bir siyasi sistem kuracağı konusunda iyimseriz."

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız