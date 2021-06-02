Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Kudüs ve Aksa'ya yardım için fon oluşturulması" çağrısı
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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Kudüs ve Aksa'ya yardım için fon oluşturulması" çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Kudüs ve Aksa'ya yardım için fon oluşturulması' çağrısı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam ülkelerine Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yapılacak maddi yardımların toplanacağı bir fon oluşturulması çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam ülkelerine Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yapılacak maddi yardımların toplanacağı bir fon oluşturulması çağrısında bulundu.

Birliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunulmasının Müslümanlar için itikadi bir yükümlülük, bu konuda gösterilen ihmalin ise ümmete karşı işlenmiş bir suç olduğu ifade edildi.

İslam ülkelerine Din İşleri ve Evkaf bakanlıkları bünyesinde Kudüs ve Aksa'ya yapılacak maddi yardımların toplanacağı bir fon oluşturmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'e karşı gösterdiği direniş dolayısıyla Filistin halkına tebrik

Öte yandan Dünya Müslüman Alimler Birliği mütevelli heyetinin sanal ortamda düzenlediği toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirisinde, İsrail'e karşı gösterdikleri direniş, sabır ve sebat dolayısıyla Kudüs, Gazze ve Filistin halkı tebrik edildi.

Filistin'de mazlumların kazandığı zaferden duyulan memnuniyet ifade edilirken, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulunuldu.

İslam dünyasına "anlaşmazlık noktalarından kaçınarak uzlaşıyı sağlayın" mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam toplumlarından anlaşmazlık noktalarından kaçınarak aralarında uzlaşıyı temin etmelerini istedi.

Bildiride ayrıca İslam dünyası ve uluslararası topluma "sorumluluklarını yerine getirmeleri ve adil Filistin davasını desteklemeleri" çağrısı yapıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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