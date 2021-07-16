Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını önleme çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını önleme çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını önleme çağrısı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskınlarının engellenmesi çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskınlarının engellenmesi çağrısında bulundu.

Karadaği, radikal Yahudi örgütlerin, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya düzenlemeyi planladıkları baskın için daha çok katılım sağlanması çağrısı üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, aşırı sağcı Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonları ve devam eden saldırıları kınanarak, "işgalci yerleşimcilerin, onlarca yıldır Mescid-i Aksa'ya saldırılarda ısrar ettiği" belirtildi.

Fanatik Yahudilerin ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya baskın girişiminde bulundukları hatırlatılan açıklamada ancak söz konusu baskınların, Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıtlar" tarafından başarısızlığa uğratıldığı, bu kez de aynı durumun yaşanacağı vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs ve çevresinde ikamet edenler ve tüm Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı korumak ve fanatik Yahudilerin baskınlarını önlemek için seferber olmaları çağrısı yapıldı.

İsrailli aşırılık yanlısı Yahudi örgütler, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya yoğun katılımlı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Hakan Sabancı Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını önleme çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.07.2021 00:06:36. #1.13#

title