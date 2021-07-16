Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını önleme çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskınlarının engellenmesi çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskınlarının engellenmesi çağrısında bulundu.

Karadaği, radikal Yahudi örgütlerin, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya düzenlemeyi planladıkları baskın için daha çok katılım sağlanması çağrısı üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, aşırı sağcı Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonları ve devam eden saldırıları kınanarak, "işgalci yerleşimcilerin, onlarca yıldır Mescid-i Aksa'ya saldırılarda ısrar ettiği" belirtildi.

Fanatik Yahudilerin ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya baskın girişiminde bulundukları hatırlatılan açıklamada ancak söz konusu baskınların, Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıtlar" tarafından başarısızlığa uğratıldığı, bu kez de aynı durumun yaşanacağı vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs ve çevresinde ikamet edenler ve tüm Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı korumak ve fanatik Yahudilerin baskınlarını önlemek için seferber olmaları çağrısı yapıldı.

İsrailli aşırılık yanlısı Yahudi örgütler, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya yoğun katılımlı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar