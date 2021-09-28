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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden BM'ye "Hindistan'daki Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulması" çağrısı

AA / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly - Haberler | Güncel
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden BM'ye

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hindistan'da Assam eyaleti başta olmak üzere Müslümanların maruz kaldığı şiddeti kınayarak, Birleşmiş Milletlere (BM) müdahale çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hindistan'da Assam eyaleti başta olmak üzere Müslümanların maruz kaldığı şiddeti kınayarak, Birleşmiş Milletlere (BM) müdahale çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Assam eyaletinde Müslüman ailelere yönelik tehcir sırasında 3 kişinin ölümünün ardından Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği imzasıyla Birlik tarafından yazılı açıklama yayımlandı.

"Hindistan'da özellikle Assam eyaletinde Müslümanların maruz kaldığı sistemli şiddet, katledilme, haklarına, din özgürlüklerine ve sosyal yaşamlarına yönelik zulüm ile evlerinden zorla çıkarılmalarını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu eylemlerin tüm uluslararası yasalara, insan fıtratına ve tüm ilahi şeriatlara aykırı olduğu kaydedildi.

BM ile İslam ve Arap ülkelerine "insanlığa karşı savaş suçu teşkil edebilecek bu suçları durdurma" çağrısı yapılan açıklamada, Hindistan hükümetinden, Müslüman azınlığın tüm dini ve sosyal hak ve özgürlüklerine saygı duyulması istendi.

Bu hakların ihlalinin, devletin vatandaşın güvenliğini koruma görevinin yanı sıra yaşananları kabul etmeyen İslam dünyasıyla arasındaki tarihi ilişkilerle çeliştiği kaydedilen açıklamada, halk düzeyinde bile olsa ekonomik boykot gibi bazı önlemler alınacağı belirtildi.

Assam basınında yer alan haberler e göre, devlete ait araziler üzerine inşa edildiği gerekçesiyle yetkililer tarafından alınan kararla Müslüman azınlıklardan yaklaşık 20 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 154 milyon Müslüman'a (nüfusun yüzde 14'ü) ev sahipliği yapan Hindistan, dünyadaki en geniş Müslüman azınlığa sahip ülke olarak biliniyor.

AA / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dünya Müslüman Alimler Birliğinden BM'ye 'Hindistan'daki Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulması' çağrısı - Haberler
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