Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli benimseme çağrısı - Haberler
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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli benimseme çağrısı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli benimseme çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan geçici hükümeti, İslami bir yönetim modeli benimsemeye çağırdı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan geçici hükümeti, İslami bir yönetim modeli benimsemeye çağırdı.

Birliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da kurulan yeni hükümete Başbakanlık edecek olan Molla Muhammed Hasan Ahund tebrik edildi.

Açıklamada, hükümetten, Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin kurduğu gibi İslami bir yönetim modeli benimsemesi istendi.

Birlik, yeni hükümete şura sistemini uygulama, adaleti tesis etme, kan dökülmesine engel olma, hak ve özgürlüklere saygı duyma, toplumun her kesimine kucak açma, toplumsal uzlaşıyı pekiştirme ve barış ortamı oluşturma çağrısı yaptı.

Birlik ayrıca, yeni hükümete her türlü desteği vereceğini vurguladı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli benimseme çağrısı - Haberler
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