Dünya Müslüman Alimler Birliği Tunus'taki muhalif Özgür Anayasa Partisi Başkanı'na dava açacak
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Tunus'taki muhalif Özgür Anayasa Partisi Başkanı'na dava açacak

19.11.2020 04:09 | Son Güncelleme: 19.11.2020 04:12
Dünya Müslüman Alimler Birliği Tunus'taki muhalif Özgür Anayasa Partisi Başkanı'na dava açacak

Uluslararası Müslüman Alimler Birliğinin Tunus şubesi, ülkedeki muhalif Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi hakkında yargıya şikayette bulunma kararı aldığını duyurdu.

Uluslararası Müslüman Alimler Birliğinin Tunus şubesi, ülkedeki muhalif Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi hakkında yargıya şikayette bulunma kararı aldığını duyurdu.

Birliğin Facebook hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, Musi'nin, başında olduğu Özgür Anayasa Partisinden yandaşlarıyla birliğin Tunus şubesine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, dava açılma kararı almaya sebep olan saldırının içeriği hakkında bilgi verilmedi. Parti Başkanı Musi de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Olayın geçmişi

Tunus'taki muhalif Özgür Anayasa Partisi üyeleri geçen pazartesiden bu yana Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Tunus'taki şubesi önünde "Öfke Duruşu" adını verdikleri oturma eylemine başlamıştı.

Musi'nin de katıldığı oturma eyleminde Birliğin önünde çadırlar kurulmuş ve çevreye "Buradan gidin" yazılı pankartlar asılmıştı.

Bir önceki hafta da Özgür Anayasa Partisinin Birliğin Tunus'ta faaliyetlerine son verilmesi isteğiyle açılan dava reddedilmişti.

Musi, daha önceki açıklamalarında Dünya Müslüman Alimler Birliğinin ülkedeki en önemli dini merkez kabul edilen Zeytune Camisi'ni kullandığı iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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