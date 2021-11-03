Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Yemen'in Marib kentini Husilerden korumak için ayaklanma çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Yemen'in Marib kentini Husilerden korumak için ayaklanma çağrısında bulundu.

Karadaği, Twitter hesabından "Husi milisler tarafından saldırıya maruz kalan, binlerce sivilin zorla yerinden edildiği ve camilerinin bombalandığı Marib'i korumak için resmi, medya ve saha ayaklanması istiyoruz." paylaşımında bulundu.

Paylaşımında, "Ey sesiz kalanlar, Husiler kazanırsa, ülkeleriniz ayakta kalmayacak." ifadesine yer veren Karadaği, hangi ülkelere işaret ettiğine ilişkin bilgi vermedi.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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