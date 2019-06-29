Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Tunus'taki terör saldırılarına kınama

Dünya Müslüman Alimler Birliği, önceki gün Tunus'un başkentinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırılarını kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir polis devriye arabası ile jandarma kuvvetlerinin kullandığı bir merkezi hedef alan iki bombalı saldırı için "Failleri kim olursa olsun yapılan, suçtur, terördür, günahtır." ifadesi kullanıldı.

"Tüm dini kurallar ve uluslararası yasalara göre kan dökmenin haram ve yasak olduğu" kaydedilen açıklamada, birliğin sebepleri ne olursa olsun terör ve şiddete karşı olduğu vurgulandı.

Başkent Tunus'ta perşembe günü eş zamanlı düzenlenen iki intihar saldırısında bir polis ölmüş, 5'i polis 8 kişi yaralanmıştı.

Saldırıların sorumluluğunu da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA