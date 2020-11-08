Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin için çalışma çağrısı
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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin için çalışma çağrısı

08.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 08.11.2020 17:46
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin için çalışma çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, tüm Müslümanları Filistin meselesine hizmet etmeye çağırdı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, tüm Müslümanları Filistin meselesine hizmet etmeye çağırdı.

Raysuni, Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon ve Türkiye-Alemi İslam İlişkileri Merkezi (TAİM) tarafından düzenlenen ve dün başlayan 1. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı'na telekonferans yöntemiyle katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Raysuni, "Müslümanlar, kendi günlük işleri için nasıl çalışıyorlarsa Filistin ve Kudüs için de öyle çalışmalı. İşte o zaman Filistin meselesi eski konumunu geri kazanacak ve Filistinliler haklarını ve mülklerini geri alacaklar." dedi.

Filistin meselesinin, tüm Müslümanların Siyonizme karşı verdiği bir savaş olduğunu vurgulayan Raysuni, akademisyen ve düşünürleri bu meseleyle ilgili her türlü belirsizliği ortadan kaldırmaya çağırdı.

Siyonistlerin Filistinlilere karşı öldürme, tehcir ve daha başka suçlar işlediğini hatırlatan Raysuni, "İsrail olarak adlandırılan bu çeteler, Batı'nın tamamından ve koşar adım İsrail'le normalleşmeye çalışan bazı Arap ülkelerinden destek görüyor." diye konuştu.

Raysuni, Filistin meselesinin bütün dillerde anlatılması ve Filistinlilerin haklarını savunan kurumların kurulması gerektiğini kaydetti.

Raysuni ayrıca, İsrail'i Filistin topraklarını gasp etmeye teşvik edenlerin onunla normalleşme anlaşmaları imzalayanlar olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly

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