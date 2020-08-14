Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden "BAE'nin İsrail ile anlaşması büyük ihanet" açıklaması
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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden "BAE'nin İsrail ile anlaşması büyük ihanet" açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile anlaşmasını, büyük ihanet olarak değerlendirerek, tepki gösterdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden
14.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:35

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile anlaşmasını, büyük ihanet olarak değerlendirerek, tepki gösterdi.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile (Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed) Bin Zayid anlaşması büyük ihanettir. Bu anlaşma, Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa ve Filistin haklarına karşı işledikleri suçlara karşı verilmiş büyük bir ödül." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmanın içerdiği işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planının geçici olarak ertelenmesi durumu ise BAE'nin "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki egemenliğini genişletme hakkının dolaylı olarak tanıması" anlamına geldiği kaydedildi.

İslam dünyasının "stratejik bir yol haritasıyla ilk davamız olan Filistin meselesini korumak adına bu anlaşmayı reddetmesi" gerektiği belirtilen açıklamada, tavizler konusunda da kararlı bir duruş sergilemesi çağrısında bulunuldu.

"İslam aleminin, sel pisliği gibi bu tür ihanetlerle kararlılığını zayıflatmaması gerekir. Hak, her daim kalan ve kazanandır." ifadelerine yer verilen açıklamada, siyasi, akademisyen ve düşünürlerin Filistin davasına karşı görevlerini yerine getirmesi, Filistinlilerin ise davalarını korumak için çabalarını mevcut tüm imkanlarla birleştirmesi çağrısı yapıldı.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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