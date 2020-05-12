Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'le normalleşmeyi teşvik eden dizileri kınadı Dünya Müslüman Alimler Birliği, işgalci İsrail ile normalleşmeyi teşvik eden dizileri kınayarak İslam ümmetini Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü korumaya çağırdı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, işgalci İsrail ile normalleşmeyi teşvik eden dizileri kınayarak İslam ümmetini Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü korumaya çağırdı.

Birliğin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği ile Başkan Ahmed er-Raysuni'nin imzasının yer aldığı açıklamada, İsrail ile normalleşmeyi teşvik eden diziler, "bayağı" ve "medyayı yanıltıcı" olarak nitelendirildi.

İslam aleminin, ramazan ayını idrak ettiği bugünlerde 4 veba türüyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, bunlardan ilkinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ikincisinin işgalci siyonist vebası, son ikisinin de "yanıltıcı medya" ve "bayağı diziler" olduğu ifade edildi.

Son veba türünün, işgalcilerin propagandasını yaptığı, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı işgal edenlerle normalleşmeyi ve onlara sadakati teşvik ettiği, adaletsizlik, zorbalık ve özgürlüklerin bastırılmasını içerdiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, İslam ümmetine Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü koruma, maddi ve manevi tüm imkanlarla Kudüslü ve Filistinli kardeşlerin yanında yer alma çağrısı yapıldı.

İslam ümmeti ile tüm dünyanın hem bu vebadan hem de diğerlerinden kurtulması için dua edilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, varlıklı kişilerden de salgından etkilenenler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım etmeleri istendi.

Kaynak: AA