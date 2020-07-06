Dünya Müslüman Alimler Birliği: İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesi karşısında susmak...
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Dünya Müslüman Alimler Birliği: İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesi karşısında susmak...

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da geniş alanları ilhak etme planları karşısında sessiz kalmayı "ihanet" şeklinde niteledi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği: İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesi karşısında susmak...
06.07.2020 21:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:43

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da geniş alanları ilhak etme planları karşısında sessiz kalmayı "ihanet" şeklinde niteledi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in Filistin topraklarından yenilerini gasbetmesi karşısında sessiz kalmak, yeni bir ihanettir." ifadesi kullanıldı.

İşgalci İsrail'in bu yeni istilasının uygulamaya geçmesi durumunda dünya genelinde Birleşmiş Milletler gibi kurumlara saygı kalmayacağı, ilhakı destekleyen ABD başta olmak üzere dünyada daha fazla kaos ve yıkım olacağı belirtilen açıklamada, gasp ve yağmanın uluslararası barışı tehdit ettiği ve herkesin bunlarla mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.

Birlik, İslam dünyasına, uluslararası yasaları tanımayan, mücadeleden başka bir dilden anlamayan işgal güçleriyle yapılan tüm anlaşmaların feshini içeren gerçek bir tutum sergilemesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, BM kurumlarından ve hukuk örgütlerinden de "tüm uluslararası değerlere ve yasalara yönelik bu açık ihlal karşısında gerçek bir tavır" sergilemeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, İsraille normalleşmenin ve işgal altındaki Filistin topraklarının bir karışından vazgeçilmesinin, Arap ve Müslüman nesillerin hakları karşısında işlenen bir suç olduğu kaydedildi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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