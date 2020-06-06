Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hz. Ömer'in torununun türbesine yapılan tahribatı kınadı Dünya Müslüman Alimler Birliği, ikinci İslam Halifesi Hazreti Ömer'in torunu Ömer bin Abdulaziz'in Suriye'nin İdlib kentindeki türbesinin tahrip ve talan edilmesini kınadı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, ikinci İslam Halifesi Hazreti Ömer'in torunu Ömer bin Abdulaziz'in Suriye'nin İdlib kentindeki türbesinin tahrip ve talan edilmesini kınadı.

Birliğin Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği yaptığı açıklamada, "Bu suç, vefatından 1300 yıl sonra dahi adil halife Ömer bin Abdulaziz'e duyulan nefretin ne kadar büyük olduğunun bir delilidir." ifadesini kullandı.

Bu işi yapanların Ömer bin Abdulaziz'e şahsi olarak kin beslemediklerini belirten Karadaği, Ömer bin Abdulaziz'in taşımış olduğu genel anlamda Müslümanlara özelde de Ehli Sünnet itikatına kin duyduklarını vurguladı.

Karadaği, yapılan nebbaşlığın tüm Müslümanlara saldırmak ve fitne ateşi yakmak anlamında olduğunu kaydetti.

İkinci İslam Halifesi Hazreti Ömer'in torunlardan Ömer bin Abdulaziz'in mezarının içinin boş olduğuna dair görüntüler Suriye'deki Esed rejimine bağlı sosyal medya sayfalarına yansımıştı. Yaklaşık 10 gün önce boşaltılan kabir görüntülerine göre Ömer bin Abdulaziz'in naaşının akibeti de bilinmiyor.

Kaynak: AA