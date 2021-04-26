Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreterinden Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin direnişine övgü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ramazan ayının başından bu yana İsrail polisinin müdahalelerine direnen Doğu Kudüs'teki Filistinlileri takdir etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ramazan ayının başından bu yana İsrail polisinin müdahalelerine direnen Doğu Kudüs'teki Filistinlileri takdir etti.

Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı önünde bulunan oturma alanlarındaki barikatların dün kaldırılmasının ardından birlik tarafından Karadaği'nin imzasını taşıyan bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Filistinlilerin, tehcir, öldürme, yerinden edilme planları ve her gün yaşadıkları baskılara karşı direnişinin takdir edildiği belirtildi.

Birliğin Filistin meselesini Müslümanların başlıca meselesi olarak gördüğü ifade edilen açıklamada, İsrail'in Kudüslülere ve Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik müdahalelerinin kınandığı kaydedildi.

Söz konusu ihlalleri, Kudüs'ü Yahudileştirmeyi amaçlayan bir "devlet terörü" olarak nitelendiren Birlik, İslam dünyasına İsrail'in planlarına karşı tek saf olma çağrısı yaptı.

Kuveyt ile Fas'tan da Kudüslülere övgü ve destek

Kuveyt'te 14 sivil toplum kuruluşu yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Kudüs'teki Filistinlilerin, İsrail'in kenti Yahudileştirme planlarına karşı irade ve kahramanlık örneği sergilediğini ifade etti.

İsrail'in, Filistinlilerin topraklarını ve kutsal mekanlarını müdafaa etme konusundaki azimlerini kırmaya çalıştığına değinilen açıklamada, "yaşanan ihlallerin, Filistinlilerin Şam Kapısı önünde toplanmasını engellemek ve alanın askeri bölge haline getirilmesi planının bir parçası olduğu" aktarıldı.

Fas'taki "Filistin için Ulusal Çalışma Grubu" ise Kudüs'teki Filistinlilerin direnişine destek vermek için salı günü başkent Rabat'taki Meclis binası önünde gösteri yapılacağını duyurdu.

Grup tarafından yapılan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin, İsrail'in ihlallerine karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı müdafaa eden Filistinlilere destek olması gerektiği kaydedildi.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale etmişti.

Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki olaylarda en az 130 Filistinli yaralanmış, onlarca Filistinli gözaltına alınmıştı.

Filistinlilerin günlerdir süren mücadelesinin ardından İsrail polisi dün geri adım atarak Şam Kapısı önünde bulunan oturma alanlarındaki barikatların kaldırılmasına müsaade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu