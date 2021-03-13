Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, "Kudüs'ün yeniden özgür olacağını" söyledi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Kudüs'ün yeniden özgürlüğüne kavuşacağını belirtti.

Karadaği, dünyanın farklı ülkelerinden kuruluşların katılımıyla 8-14 Mart "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen sanal sempozyumda konuştu.

Genel Sekreter Karadaği, Müslüman alimlerden Kudüs ve Filistin davasını yeniden insanların ruhlarında canlandırmalarının ve İslam dünyasını birlik olmaya, çalışmaya, bilgi üretmeye ve Kur'an-ı Kerim'e bağlı kalmaya sevk etmelerinin istendiğini kaydetti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Selahaddin Eyyubi'nin kazandığı zaferin tekrar edeceğini ve Kudüs'ün yeniden özgürlüğüne kavuşacağını dile getirdi.

Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon Başkanı Hemmam Said ise konuşmasında, İslam dünyasında alimlerle başlayıp diğer insanlara yayılacak uyanış sayesinde bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu