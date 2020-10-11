Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri'nden Mısır Başmüftüsü'ne tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır'ın en yüksek dini otoritesi olan Başmüftü Şevki Allam'ın Avrupa'daki Müslümanlarla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır'ın en yüksek dini otoritesi olan Başmüftü Şevki Allam'ın Avrupa'daki Müslümanlarla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Karadaği, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Allam'a hitaben, "Ey rejimin müftüsü, fetva vermeden önce takvalı olmak gerekir." ifadesini kullandı.

Mısır Müftüsü Allam'ın Avrupa'daki 2. ve 3. nesil Müslümanların yaklaşık yüzde 50'sinin DEAŞ üyesi olduğu yönündeki iddialarını sert bir dille eleştiren Karadaği, "Bu açıklamalar makul ve kabul edilebilir değil. Bunlar, Mısır'daki dini kurumların geldiği noktayı ortaya koyuyor." dedi.

Mısır'daki fetva makamının, devletin elindeki bir aygıta dönüştüğünü belirten Karadaği, Batı'daki Müslümanların siyasi tavır değil, fetva beklediğini, bu fetvaların da onların dinlerini muhafaza edecek ve yaşamlarını kolaylaştıracak tarzda olması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasında, Amerikan danışmanlık firması (Soufan) tarafından 2017'de yayımlanan bir rapora atıfta bulunan Karadaği, bu rapora göre, Suriye ve Irak'ta DEAŞ saflarında savaşan yabancılar arasında ilk sırayı Rusya'nın aldığını, onu sırasıyla Suudi Arabistan, Ürdün, Tunus ve Fransa'nın izlediğini vurguladı.

Karadaği, Müslümanların görevinin, aşırı sağcılara değil, Batı'da yaşayan din kardeşlerine destek olmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu