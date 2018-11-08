Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulu

İstanbul'da 3 Kasım'da başlayan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulunda bugün Birliğin Mütevelli Heyetinin 31 yeni üyesi seçildi.

Genel kurulda yapılan mütevelli heyeti üyesi seçiminde 84 aday arasından 31 kişi seçildi.

Mütevelli heyeti adaylarından Libya'dan Ali Muhammed es-Salabi 441, Irak'tan Ali Karadaği 434, Moritanya'dan Muhammed el-Hasen Veled ed-Dedu 430, Filistin'den İkrime Sabri 379, Tunus'tan Abdulhamid en-Neccar 371 ve Türkiye'den Ömer Faruk Korkmaz 366 oyla en çok oy alanlar arasında yer aldı.

Karadavi, halefi Raysuni'nin seçiminden memnun



Öte yandan eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Birliğin Başkanlığı'na Faslı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'nin seçilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Karadavi, Birliğin genel toplantısında seçimden sonra yaptığı konuşmada, Raysuni'nin hem doğunun hem batının alimi olduğuna, doğulu ve batılı alimler tarafından sevildiğine dikkati çekti.



Karadavi, "Raysuni, dinin gayesini, İslam'ın manasını ve İslami dengeyi anlamada muvaffak olmuş Müslümanlardandır." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulunda bugün Birliğin genel sekreteri seçilecek.

Birliğin başkanlığına dün Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni seçilmişti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Bağımsız bir kuruluş olan Dünya Müslüman Alimler Birliği, aralarında Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkelerin de olduğu 57 ülkeden on binlerce alimi bünyesinde barındırıyor.

Merkezi 2011 yılında Katar'ın başkenti Doha'ya taşınan ve çatısı altında 50 den fazla İslam alimleri heyeti barındıran Birliğe 2004 yılından bu yana Yusuf el-Karadavi başkanlık ediyordu.

Kuruluşundan bu yana İslami kimliği koruma, iç ve dış tehditlere karşı önlemler alma misyonu yürüten birlik, İslam'ın uygulamalarının her çağ ve mekana göre devam ettirilebilmesini hedefliyor.

Birlik, terörle İslam'ın bağdaştırılmasına ve İslam adını kullanarak terörist faaliyetler yürüten yapılara karşı mücadele vermesine rağmen, Kasım 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada "terör listesine" alındı.

Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen terör hareketlerini kınayan Dünya Müslüman Alimler Birliği, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini de ilk kınayan kurumlar arasında yer aldı.

Türkiye'yi 5 milyon civarındaki mülteciye ev sahipliğinden dolayı "Ensar ülke" olarak tanımlayan birlik, ayrıca Türkiye'yi hedef alan komploların aynı zamanda İslamı ve Kudüs'ü de hedef aldığını savunuyor.