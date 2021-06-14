Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin halkının desteklenmesi ve Mescid-i Aksa'nın korunması çağrısı yaptı
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin halkının desteklenmesi ve Mescid-i Aksa'nın korunması çağrısı yaptı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin halkının desteklenmesi ve Mescid-i Aksa'nın korunması çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği, uluslararası topluma, Filistin halkına destek olarak Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişimlerini engelleme çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği, uluslararası topluma, Filistin halkına destek olarak Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişimlerini engelleme çağrısında bulundu.

Karadaği, aşırı sağcı Yahudi örgütlerinin yarın Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" adı altında düzenlemeyi planladığı eyleme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Söz konusu provokatif eylem, Gazze dahil olmak üzere bölgede yeniden olayların patlak vermesine neden olabilir." uyarısında bulunan Karadaği, İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeyi ve Filistin Arap varlığına darbe vurmayı hedeflediğini vurguladı.

Mescid-i Aksa ile kentteki tüm İslam ve Hristiyan mukaddesatının baskına uğramasını engellemek için Filistinlilerle dayanışma çağrısı yapan Karadaği, "İşgal devletinin Kudüslülere ve Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırıları sistematik bir devlet terörüdür." ifadesini kullandı.

Karadaği, Aksa'ya karşı ihlallerin sona ermesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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