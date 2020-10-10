Dünya Müslüman Alimler Birliği: Ermenistan işgalci devlettir, Azerbaycan topraklarından çekilmesi...
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Dünya Müslüman Alimler Birliği: Ermenistan işgalci devlettir, Azerbaycan topraklarından çekilmesi...

10.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:58
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Ermenistan işgalci devlettir, Azerbaycan topraklarından çekilmesi...

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Ermenistan'ın işgalci bir devlet oluğunu ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Ermenistan'ın işgalci bir devlet oluğunu ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'a sorunlarını yapıcı diyalogla çözüme kavuşturma çağrısı yapılarak, "İki komşu devlete, bir diğerinin sınırlarına saygı duyma, savaşı ve akan kanı durdurmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, savaşta sivillerin ve çevrenin korunması, sivillerin mülküne zarar verilmemesi, İslam ahlak ilkeleri ve uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerektiğine işaret edildi.

"Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir"

Savaşın çözüm için uygun yöntem olmadığına, çözümün yapıcı diyalog ve iki devletin birbirinin egemenlik, sınır ve topraklarına saygı duymasıyla gerçekleşeceğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan işgalci devlettir. Uluslararası kanunlara göre işgal ettiği Azerbaycan topraklarının tümünden çekilmesi gerekir."

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Rusya'nın ara buluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda uzlaşma sağlanan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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