Dünya Müslüman Alimler Birliği, BM'ye, Dera'ya yönelik saldırıların durdurulması için müdahale çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, BM'ye, Dera'ya yönelik saldırıların durdurulması için müdahale çağrısı yaptı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, BM'ye, Dera'ya yönelik saldırıların durdurulması için müdahale çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly - Haberler | Güncel

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşmiş Milletler'den (BM), Suriye'deki Esed rejiminin Dera kentinin merkez mahallelerinden Dera el-Beled halkına karşı yürüttüğü vahşi uygulamaları bir an önce durdurması için müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşmiş Milletler'den (BM), Suriye'deki Esed rejiminin Dera kentinin merkez mahallelerinden Dera el-Beled halkına karşı yürüttüğü vahşi uygulamaları bir an önce durdurması için müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Merkezi Katar'ın başkenti Doha'da olan Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan açıklamada, Esed rejiminin Suriye'nin güneyindeki Dera el-Beled'de yaptıklarının insanlık karşıtı savaş suçu seviyesine çıktığı vurgulandı.

Kentin sistematik topçu saldırısına maruz kalmasının kınandığı belirtilen açıklamada, Suriye meselesine ilişkin uluslararası toplumun duyarsızlığının esefle karşıladı belirtilerek, "Dera el-Beled'de uygulanan bu zalim abluka, sistematik bombardıman, öldürme ve yıkım, insanlık karşıtı vahşi suçlardan sayılır." ifadeleri kullanıldı.

Kentte 10 bin sivil insanın söz konusu suça maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, Deralıların içme suyu, elektrik, ilaç ve çocuklar için süt gibi en basit ihtiyaç maddelerinden mahrum edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, BM'ye, Dera el-Beled halkına karşı yürütülen vahşi uygulamaları durdurması için Esed rejmine müdahale etmesi, özgür dünyaya, insani örgütlere ve hayır kurumlarına da oradaki halka yardım etmeleri için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Dera'daki olaylar nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı
Esed rejimi Suriye'nin güneyindeki Dera'da kuşattığı mahalleye yoğun saldırı başlattı
Esed rejimi Suriye'nin güneyindeki Dera'da kuşattığı mahalleye yoğun saldırı başlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hamid Karzai Süleyman Soylu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Düm Tek Tek Hande Erçel
Spor Salih Uçan Umut Meraş Şenol Güneş Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dünya Müslüman Alimler Birliği, BM'ye, Dera'ya yönelik saldırıların durdurulması için müdahale çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 22:19:01. #1.15#

title